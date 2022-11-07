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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۵۲

در صد و چهارمین جلسه شورای شهر تهران انجام خواهد شد؛

بررسی الزام شهرداری به ارائه لایحه مدیریت آب در پایتخت

بررسی الزام شهرداری به ارائه لایحه مدیریت آب در پایتخت

سخنگوی شورای شهر تهران از بررسی لایحه برنامه عملیاتی احیا و مدیریت بازچرخانی آب و ارائه گزارش حسابرسی چهار منطقه در شهرداری تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نادعلی با اشاره به برگزاری صد و چهارمین جلسه از ششمین دوره شورای شهر تهران که فردا سه شنبه (۱۶ مهرماه ۱۴۰۱) برگزار خواهد شد، گفت: اعضای شورا در بخش نخست به بررسی طرح «الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه برنامه عملیاتی احیا و مدیریت بازچرخانی آب» می‌پردازند و همچنین مقرر شده تا در این راستا گزارش مشترک کمیسیون‌های (سلامت، محیط زیست و خدمات شهری) نیز در این خصوص قرائت شود.

وی بخش دوم دستور جلسه صحن فردا را به بررسی لایحه «اصلاح اساسنامه شرکت نمایشگاه‌های بین المللی شهر آفتاب تهران (سهامی خاص) اعلام کرد.

سخنگوی شورای شهر تهران عنوان کرد: همچنین در ادامه جلسه گزارش حسابرسی مناطق ۱، ۵، ۱۷ و ۱۹ شهرداری تهران قرائت و به سمع اعضای شورا ارائه خواهد شد.

نادعلی در پایان افزود: طبق سنوات گذشته جلسات شورای ششم شهر تهران، ۲۳ پرونده پلاک ثبتی با ارائه و قرائت گزارش کمیسیون‌ها از حیث باغ یا غیر باغ بودن بررسی شده و نسبت به این موضوع تعیین تکلیف خواهد شد.

کد مطلب 5626814

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