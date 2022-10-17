درآمد و هزینه شهرداری تهران در تابستان قرائت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نادعلی با بیان اینکه نود و هشتمین جلسه صحن شورا فردا (سه شنبه ۲۶ مهرماه جاری) برگزار می‌شود گفت: نخستین دستور اعضای شورای شهر بررسی فوریت لایحه شهردار تهران برای معرفی ۱۴ نفر از کارکنان رسمی شهرداری تهران جهت انتصاب به عنوان قائم مقام ذیحساب است که پس از آن اعضای شورای ششم، موضوع تعیین تکلیف اساسنامه سازمان فناوری‌های نوین و نوآور شهری را به عنوان دستور کار دوم بررسی خواهند کرد.

وی در ادامه به بررسی حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران در ماه‌های تیر، مرداد و شهریور سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: در این خصوص حبیب کاشانی به عنوان خزانه دار شورای شهر تهران گزارشی از عملکرد مالی ۳ ماهه تابستانه حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران قرائت خواهد کرد و از آنجایی که انتخاب اعضا در سال اول حضور در کمیسیون‌های تخصصی به پایان رسیده، فردا در روند برگزاری جلسه، "تعیین اعضای کمیسیون‌های تخصصی دور ششم شورای اسلامی شهر تهران برای سال دوم" بررسی خواهد شد.

نادعلی افزود: همچنین اعضای شورا در خصوص تعیین بهای خدمات بازدید از مجموعه باغ پرندگان در سال ۱۴۰۱ تصمیم گیری خواهند کرد و مقرر شده تا ۵ نفر از اعضای شورا، به عنوان نماینده شورای شهر تهران در کمیته نظارت بر حسن اجرای مصوبه "چگونگی طراحی و مدیریت بهره برداری از فضاهای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تهران" انتخاب شوند. همچنین در این جلسه ۱۸ فقره پرونده پلاک ثبتی بررسی خواهد شد.