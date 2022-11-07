نشت گاز آمونیاک از کارخانه ای در شمال سرزمین های اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه از نشت آمونیاک از کارخانه‌ای در منطقه صنعتی در شهرک «کریات شمونه» در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی ضمن اعلام این خبر افزودند که پنج تیم آتش نشانی از ایستگاه الجلیل - جولان و یک واحد متخصص مبارزه با مواد خطرناک برای مقابله با این حادثه به محل اعزام شده اند.

شبکه هفت تلویزیون رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد: پنج اکیپ آتش نشانی و یک واحد متخصص در مبارزه با مواد خطرناک به محل حادثه در شهرک کریات شمونه اعزام شدند.

وب‌سایت صهیونیستی «والا» هم با انتشار خبری مشابه اعلام کرد که پنج اکیپ آتش نشانی از ایستگاه الجلیل - جولان و یگان مبارزه با مواد خطرناک برای مقابله با حادثه نشت آمونیاک در شهرک کریات و ارزیابی وضعیت انجام و این نشت پس از یک سری اقدامات مهار شد.

این وب سایت همچنین به نقل از سازمان آتش نشانی رژیم صهیونیستی اعلام کرد: در حادثه نشت آمونیاک در شهرک کریات شمونه هیچ گونه مصدومیتی ثبت نشده است و هیچ خطری محیط زیست را تهدید نمی‌کند. گزارش‌های رسانه‌ای نیز حاکی از آن است که دلایل نشت آمونیاک در این کارخانه هنوز مشخص نیست.

گفتنی است که نشت آمونیاک از کارخانه‌ها در سرزمین‌های اشغالی بدون سابقه نیست و در آوریل ۲۰۲۱ هم رسانه‌های صهیونیستی از نشت گاز آمونیاک از کارخانه‌ای در خلیج حیفا خبر دادند. این رسانه‌ها در میان پنهان‌کاری شدید سیاسی اعلام کردند که نشت متوقف شده است و نیروهای امدادی در حال نظارت بر محیط ساختمان هستند تا اطمینان حاصل کنند که هیچ خطر زیست‌محیطی ساکنان شهرک‌ها را تهدید نمی‌کند.