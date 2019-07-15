اگر مخازن آمونیاک حیفا هدف قرار گیرد چه خواهد شد؟

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: برخی در منطقه همواره سعی دارند که اسرائیل را شکست ناپذیر و طرفی که در همه جنگها توانمند است، معرفی کنند اما واقعیت به گونهای دیگر است. ترسی که تل آویو را رها نمیکند توان موشکی، قدرت ارزیابی و تحلیل اوضاع منطقه از سوی نصرالله، تجارب گرانبهایی که رزمندگان مقاومت لبنان در جریان بحران سوریه به دست آورده اند، است.
کارشناسان اسرائیلی بر این باورند که ساکنان حیفا از حمله ویرانگر به انبارهای آمونیاک در این منطقه که حاوی بیش از ۱۵ هزار تن گاز هستند و انفجار آنها مرگ هزاران تن از ساکنان حیفا را رقم میزند، به شدت هراس دارند. تل آویو به خوبی از قدرت تأثیرگذاری قوی سید حسن نصرالله بر اسرائیلیها آگاه است.
هنگامی که سید حسن نصرالله اعلام میکند که اسرائیل سستتر از خانه عنکبوت است کاملاً با واقعیت تطابق دارد زیرا خود رسانههای رژیم صهیونیستی به عدم وجود روحیه جنگجویی نزد اسرائیلیها و حتی نظامیان این رژیم واقف هستند. هنگامی که دبیر کل حزب الله میگوید که اسرائیلیها آماده جنگ نیستند این با واقعیت تطابق دارد.
رژیم اسرائیل در برابر تهدیدات نصرالله عاجز است زیرا این تهدیدات تأثیر ویژه و واقع بینانه ای بر اسرائیلیها (صهیونیستها) دارد. علت این موضوع کاملاً مشخص است و آن صداقت نصرالله دبیر کل حزب الله در تهدیدات است و نتایج درگیری سالهای طولانی به کارشناسان اسرائیلی این موضوع را ثابت کرده است.
«عودید بن عامی» از کارشناسان اسرائیلی در این باره گفت: «مشکلی که اسرائیل با آن روبرو ست این است که نصرالله قبلاً ثابت کرده که صادق است و دروغ نمیگوید. نصرالله با تهدیدات خود بازدارندگی را ادامه می دهد».
اسرائیلیها نصرالله را بیش از سران خود باور دارند و به گفتههایش بیش از نخست وزیر و دیگر مسئولان رژیم صهیونیستی توجه میکنند.
روزنامه صهیونیستی هآرتص در گزارشی پس از جنگ سال ۲۰۰۶ اذعان کرد که نصرالله رهبر عربی است که کاملاً متفاوت با رهبران جهان عرب است. وی حرف بیهوده ای نمیزند و دروغ نمیگوید و حرفهایش قابل اعتماد است.
«دنی روبین اشتاین» از شخصیتهای رسانهای اسرائیلی هم گفت: «حسن نصرالله شخصیتی بزرگ دارد. جمال عبدالناصر به مدت ۶ روز در جنگ ایستادگی کرد اما حسن نصرالله به مدت چهار هفته اسرائیلیها را در پناهگاه نگه داشت.
اما جدیدترین موضع گیری سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان، سخت صهیونیستها را به وحشت انداخت.
وی گفت: «امروز صهیونیستها میلیونها بار بیشتر از گذشته روی مقاومت حساب میکنند. امروز شاهد آن هستیم که اعتماد نیروهای اشغالگر صهیونیست به فرماندهانشان از یک طرف و اعتماد فرماندهان نظامی آنها به سران سیاسی شأن از طرفی دیگر، از بین رفته است. مقاومت با وجود تحریمها قدرتمندتر از هر زمان دیگری است و طی ۱۳ سال گذشته، مقاومت چه از لحاظ کمی و چه کیفی به طور گستردهای پیشرفت کرده و این چیزی است که اسرائیل نیز به آن اعتراف دارد. در جنگ ۲۰۰۶ میدان نبرد به زمین دشمن منتقل شد و امروز شاهد آن هستیم که مقاومت در هدف قرار دادن اهداف داخلی رژیم صهیونیستی، از هر زمان دیگر قدرتمندتر است. ما امروز دارای «نیروی رضوان» و «هنگهای عباس» هستیم که در عملیات تهاجمی تخصص دارند. امروز میبینیم که خودِ صهیونیستها معترف هستند و اذعان میکنند که قدرت و هیبت نیروی زمینی آنها از بین رفته است. بحران «فقدان اعتماد به نفس» در نزد دشمن به ویژه پس از متحمل شدن شکست سنگین در غزه، بیش از پیش تشدید شد. از سوی دیگر، توانایی موشکی چه از لحاظ تعداد و چه از لحاظ نوع پیشرفت داشته و موشکهایی که داریم دقیق است. همچنین در زمینه پهپادها، در سال ۲۰۰۶ تعداد کمی از آنها را داشتیم اما امروز این سلاح قدرتمند بوده و امکانات زیادی در این زمینه در اختیار داریم. مقاومت اشراف اطلاعاتی بزرگی در زمین، دریا و هوا دارد و مقاومت در تمامی زمینهها از لحاظ تعداد، تجریه، ایمان و یقین به نصرت الهی پیشرفت داشته است. سران اسرائیل امروز بیش از هر زمان دیگری از مقاومت هراس دارند.. من به این مسأله باور دارم که اسرائیل از خانه عنکبوت سستتر است و برای این اعتقاد و باور نیز دلایل علمی دارم.
به عنوان نمونه، ما میتوانیم با موشکهای خود مراکز حساس رژیم صهیونیستی و نیروگاههای هستهای آن را که در ساحل مرزی واقع شده اند، تا عمق ۲۰ کیلومتری هدف قرار دهیم. آیا اسرائیل تاب و توان تحمل چنین ضربهای را دارد؟ امروز میبینیم که خودِ صهیونیستها اذعان دارند که اگر مخازن آمونیاک آنها در حیفا هدف قرار گیرد، خسارتهای وارده به این رژیم به شدت بالا خواهد بود. درست به دلیل قدرت بالای مقاومت برای هدف قرار دادن اهداف حیاتی صهیونیستی است که این رژیم از حمله نظامی به لبنان اجتناب میکند. اسرائیل از مقاومت لبنان می ترسد. مقاومت قادر است با هدف قرار دادن مناطقی که در تیررس موشکهایش قرار دارد، اسرائیل را به عصر حجر باز گرداند. بدون هیچ شک و تردیدی جنگ آینده به مراتب بزرگتر از جنگ سال ۲۰۰۶ خواهد بود و اسرائیل را در معرض نابودی قرار خواهد داد. رژیم صهیونیستی امروز از هرگونه جنگ علیه لبنان به عقب رانده شده است. گفتند که موشکهای دقیق ممنوع است و امروز دارای موشکهای دقیق هستیم. جنگ اسرائیل را به دلیل بازدارندگی بعید میدانم. آنها میدانند که جنگ با لبنان و هرگونه جنگ جدید پیامدهای بسیار بزرگتری از جنگ سال ۲۰۰۶ برای آنها به همراه خواهد داشت. در هر گونه جنگ آتی، پیروزی بزرگ از آن مقاومت است».
رهبر عربی که میلیونها مخاطب را مقابل تلویزیون میخ کوب میکند
عبد الباری عطوان درباره این سخنان و علت واکنش سریع بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی آورده است: «از زمان درگذشت جمال عبدالناصر رئیس جمهور فقید مصر، بیشتر افکار عمومی عربی، دیگر برای شنیدن سخنان هیچ رهبر عربی در مقابل تلویزیونها بیدار نماندند؛ تا اینکه سیدحسن نصرالله، رهبر مقاومت اسلامی لبنان روی کار آمد و این قاعده را شکست؛ نه فقط به این علت که وی در سخنرانی مهارت دارد و سخنرانیهای خود را با اطلاعات و تحلیل دقیق مبتنی بر واقعیتها ارائه میکند بلکه وی از اعتبار و جرأت کافی برخوردار است و رویکرد او بر مسئله اصلی عربی یعنی آزادسازی سرزمینها و مقدسات فلسطین اشغالی و رویارویی با طرحهای مبتنی بر سلطه گری، از هم پاشیدگی و تحقیرآمیز آمریکا متمرکز است.
مصاحبه تلویزیونی اخیر المنار با نصرالله مورد اهتمام میلیونها نفر از حامیان و مخالفان و حتی اسرائیلیها و فرماندهان سیاسی و نظامی آنها قرار گرفت؛ موضوعی که باعث شد ناظران امنیتی اسرائیل، روزنامهها و شبکههای تلویزیونی را از انتشار، پخش و تحلیل این سخنان منع کنند. چون تحلیلهای کارشناسان نظامی یا ژنرالهای سابق اسرائیلی باعث افزایش ترس و نگرانی افکار عمومی از شمال تا جنوب سرزمینهای اشغالی میشود.
بر اساس بررسی پوشش خبری رسانههای اسرائیلی، بیشترین مسئلهای که در این مصاحبه باعث ترس اسرائیلیها شد، اشاره نصرالله به بخشی از نقشه فلسطین اشغالی و ساحل غربی پر جمعیت دریای مدیترانه و همچنین منافع حیاتی (اسرائیلیها) بود بیشترین مسئلهای که در این مصاحبه باعث ترس اسرائیلیها شد، اشاره نصرالله به بخشی از نقشه فلسطین اشغالی و ساحل غربی پر جمعیت دریای مدیترانه و همچنین منافع حیاتی (اسرائیلیها) بود. نصرالله بانک اهدافی که در صورت وقوع جنگ هدف قرار میگیرند را مشخص کرد و این عکس که در واقع پاسخی به شیوه خود نتانیاهو بود، صفحات نخست روزنامهها و تیتر یک شبکههای تلویزیونی این رژیم را به خود اختصاص داد.
درست است که نصرالله از توان موشکی عالی و دقیق سخن گفت و پیشرفتهایی که حزب الله در جریان جنگ سوریه کسب کرده است اما نکته مهمتر در مصاحبه، این سخن وی بود که حزب الله به بمبهای هستهای یا شیمیایی نیازی ندارد و برای ویرانی اسرائیل کافی است فقط یک موشک به مخازن سمی آمونیاک اسرائیل در بندر حیفا برخورد کند تا دهها و چه بسا صدها هزار نفر از شهروندان آنجا کشته شوند.
تأثیر قوی این مصاحبه و ترسی که در جان اسرائیلیها انداخت دو عاملی بودند که بنیامین نتانیاهو را واداشت تا از بی توجهی به این گونه مصاحبهها و سخنرانیها دست بردارد. چراکه وی در گذشته برای نشان دادن بی تفاوتی و تکبر خود به این راه متوسل میشد. همچنین این سخنان باعث شد نتانیاهو با اظهارات تند، حزب الله و لبنان را تهدید کند.
هنگامی که نصرالله از بازگردانیدن اسرائیل به عصر حجر سخن میگوید در واقع به شیوه خود مقامات صهیونیست حرف میزند. این مرد (نصرالله) برای اقامه نماز در مسجد الاقصی مصمم و امیدوار است میلیونها نفر به آنجا بروند. این آرزوی مشروع تحقق نمییابد مگر آنکه سرزمینهای اشغالی کاملاً آزاد شوند و تحقق این آرزو بعید نیست و امکان پذیر خواهد بود.
تهدیدات نتانیاهو ضد حزب الله و لبنان مبنی ویرانی کامل بی ثمر است و لبنانیها را نمیترساند زیرا ارتش اسرائیل چندر بار در لبنان به دست نیروهای مقاومت شکست خورده است و این تهدیدات نتایج عکس داشته است و تأثیر منفی بر روی خود اسرائیلیها داشته است. سوالی که مطرح میشود این است که آیا این رژیم میتواند به شکل طبیعی به سر برد و امنیت و ثبات داشته باشد آنهم در حالی که صدها هزار موشک آنرا احاطه کرده است و آمریکا هم مانند گذشته دیگر نمیتواند از آن حمایت کند؟
نتانیاهو در اظهارات خود که تلاش کرد نگرانی شهروندان اسرائیلی از سخنان نصرالله را رفع کند، به جز اشاره به ویران کردن هفت تونلی که حزب الله از چند دهه پیش زیر مرزهای لبنان و فلسطین حفر کرده بود، چیزی برای فخرفروشی نداشت. نتانیاهو که ادعای زیرکی و زرنگی میکند، فراموش کرد این تونلها سلاحهای قدیمی است و موشکهای نقطه زن و پهپادهای بمب گذاری شده و فناوری نوین کاملاً فراتر از این تونل هاست. این سلاحها همچنین به برتری نیروی هوایی اسرائیل که سرنوشت جنگهای گذشته را رقم میزد، پایان داد.
کافی است به رعب و وحشتی که نتانیاهو به علت تهدید حماس و جهاد اسلامی برای انتقام گیری به خاطر شهید محمود الاهم که بر اثر تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی در شمال غزه شهید شد، اشاره کنیم که نتانیاهوی زورگو را مجبور به عذرخواهی کرد و اینکه این جنایت عمدی نبوده و اشتباهی رخ داده و به مصریها برای ممانعت از واکنش انتقام جویانه مقاومت فلسطین پناه برد. چه زمانی نتانیاهو عذرخواهی کرده است؟ کی از قتل غیر عمدی سخن گفته بود؟ چه زمانی برای ممانعت از حملات موشکی مقاومت به میانجی گران مصری پناه برده بود؟
عطوان مینویسد: فرهنگ اعتماد به نفس نصرالله که از ایمان و اعتماد وی به مردان خود سرچشمه میگیرد و در سخنرانیها و مصاحبههای وی آشکار میشود، بیش از هر چیزی باعث نارضایتی اسرائیلیها شده و خواب خوش را از آنها گرفته است. این اعتماد فراتر از مرزهاست و در لبنان، عراق، سوریه و نوار غزه که نیروهای همسان مقاومت لبنان با قدرت و اقتدار در آنجا حضور دارند، تثبیت شده است. این فرهنگ مانند فرهنگ مقاومتی است که بار دیگر باز میگردد و تحکیم میشود و ریشههای آن در چند جبهه عمیقتر میشود و معادلات بازدارندگی بی سابقهای رقم میزند. زمان تغییر میکند و این اسرائیل است که از جنگها میترسد و فقط با نام بردن آن به خود میلرزد».
واقعیت این است که صهیونیستها به شدت از جنگ واهمه دارند به ویژه که نیروی زمینی آنها به مثابه پاشنه آشیل آنها محسوب میشود و دیگر همانند گذشته نیروی هوایی آنها هم توان رقم زدن سرنوشت جنگ را ندارد. آنها از بیم عملیات مقاومت لبنان به طور مرتب رزمایشهایی برگزار میکنند اما پرواضح است که صهیونیستها برای هر تحرکی علیه محور مقاومت هزاران بار محاسبه میکنند. ترسی که نصرالله به جان مقامات صهیونیست و ساکنان فلسطین اشغالی انداخته است، اردوی صهیونیستها را به هم ریخته و آنها به شدت هراسان کرده است.
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