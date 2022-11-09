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۱۸ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۲۱

در گفت‌وگو با مهر آخرین وضعیت جسمانی «پیروز» تشریح شد

یوزپلنگی که درنده‌خو نیست/امکان رهاسازی پیروز در طبیعت وجود ندارد

یوزپلنگی که درنده‌خو نیست/امکان رهاسازی پیروز در طبیعت وجود ندارد

دامپزشک «پیروز» با اشاره به اینکه هیچ حیوانی که در اسارت متولد می‌شود، قابلیت رها سازی در طبیعت را ندارد، گفت: پیروز مشکل جسمانی حادی ندارد ولی دندان‌های دائمی آن هنوز رویش نداشته است.

بابک باستانی دامپزشک پیروز، یوزپلنگ آسیایی و فرزند «ایران» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت جسمانی و سلامت پیروز اظهار داشت: پیروز حدود شش ماه سن دارد و سلامت آن روزانه طی دو نوبت مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. پیروز در واقع جزو یوزپلنگ‌هایی است که ما بیشترین اطلاعات پزشکی از آن را دارا هستیم.

وی افزود: وزن، دمای بدن، نوع غذا، وضعیت دفع مدفوع، کیفیت ادرار و سلامت دهان و دندان پیروز به صورت مداوم مورد رصد و ارزیابی قرار دارد.

این دامپزشک ادامه داد: رشد پیروز به دلیل اینکه در محیط اسارت متولد شده نسبت به یوزپلنگ‌هایی که در طبیعت متولد می‌شوند، عقب‌تر است. بر همین اساس هنوز دندان‌های اصلی جایگزین دندان‌های شیری آن نشده در حالی که باید تاکنون ۵۰ درصد دندان‌های دائمی آن پدیدار می‌شد.

باستانی با اشاره به اینکه وزن پیروز حدود ۵ کیلوگرم کمتر از میزانی است که رشد طبیعی داشته باشد، تصریح کرد: البته این موضوع برای آن خطرناک نیست و پیروز مشکل جسمانی حادی ندارد.

وی در پاسخ به این پرسش که اخیراً اعلام شده است به زودی پیروز در منطقه توران جهت زندگی در طبیعت رها می‌شود آیا این موضوع را تائید می‌کنید، گفت: هیچ حیوانی که در اسارت متولد می‌شود، قابلیت رها سازی ندارد مگر برنامه مدون برای رهاسازی آن در نظر گرفته شده باشد که قطعاً این قضیه بسیار دشوار و سخت خواهد بود.

باستانی گفت: بر این اساس پیروز هم قابلیت رها سازی حتی در پارک ملی حفاظت شده توران را ندارد.

این دامپزشک با تأکید بر اینکه تغذیه و درمان پیروز مشکل تأمین هزینه ندارد، خاطرنشان کرد: بنده به عنوان دامپزشک به همراه یک دامپزشک دیگر آفریقایی، وضعیت سلامت پیروز را عهده دار هستیم و علیرضا شهرداری زحمت نگهداری این یوزپلنگ را در پارک پردیسان دارد.

باستانی اظهار داشت: متوسط سن یوزپلنگ‌ها در اسارت اگر به صورت شایسته نگهداری شوند، حدود ۱۵-۱۶ سال است که این میزان سن نسبت به عمر طبیعی آنها در شرایط طبیعت بیشتر است. به هر حال قانون طبیعت با موضوعاتی مانند شکار سبب می‌شود گاهی سن این حیوانات به ۵ سال هم نرسد.

وی ادامه داد: البته ناگفته نماند که ذات اسارت هم برای حیوانات استرس زا است و همین قضیه ممکن است مشکل قلبی، کبدی و کلیوی برای آنها ایجاد کند.

این دامپزشک در مورد نحوه حفاظت از این یوزپلنگ تصریح کرد: ۶ جایگاه حفاظتی برای پیروز در نظر گرفته شده و دوربین‌های مداربسته در حال تکمیل و گسترده شدن است و ۲۴ ساعته وضعیت سلامت این حیوان رصد می‌شود. مدتی پیش شایعه دزدی پیروز مطرح شد که به هیچ عنوان صحت نداشت.

گفتنی است؛ پیروز یوزپلنگ آسیایی و فرزند «ایران» و «فیروز» است که در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ متولد شد و به نماد یوزپلنگ ایرانی تبدیل شده و این یوز تنها توله باقی‌مانده از سه فرزند «ایران» است‌.

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کد مطلب 5628068

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    نظرات

    • احمد بنگی IR ۱۸:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۸
      3 0
      پاسخ
      خوب مردان مومن معلومه که بچه را از مادر رها می سازید آن حیوان توانایی مقابله با حیوانات درنده را ندارد.
      • امیرعباس IR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۹
        1 1
        دقیقأ.همه ی دامپزشکا می‌دونن که حیوانات درنده در تولگی تمام ساعات رو با مادرشون میگذرونن و بشدت وابسته به مادرن و ازش یاد میگیرن.برعکس حیوانات اهلی که بعضی ساعات رو با فاصله از مادر مشغول بازی با همنوعانشون در طبیعت هستن.واقعیت اینه که پیروز به لحاظ رفتاری و روانی در بدترین شرایط ممکن به سر می‌بره..
    • سید IR ۰۱:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۹
      1 0
      پاسخ
      عزیزم پیروز خدا حفظش کنه
    • زهره احمدی NL ۰۹:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۹
      0 0
      پاسخ
      لطفا خیییلی مواظب پیروز ما باشید پیروز با زحمات دامپزشکان ایرانی و خارجی و زحمات شبانه روزی عاشقانه آقای شهرداری و دعای مداوم مردم زنده مانده است شما را به خدا تصمیمی نگیرید که باعت پشیمانی شود . پیروز باید از لحاظ تغذیه ،امنیت و سلامتی مدام تحت نظارت باشد . سپاسگزارم از همگی عزیزان
    • ارسول IR ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۹
      3 0
      پاسخ
      خخخخخ اینم حال مردم مظلوم ایران رو بخودش گرفته
    • FI ۱۱:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۹
      1 0
      پاسخ
      چه خیالی است یک بچه یوز که بعنوان سمبل در کشور با سزارین بدنیا آورده شد اینقدر پزشکش حرفه ای بوده که هنوز قدرت خدا دادی به این زبان بسته ها را نمیداند که وقتی زمان زایمان برسد خودشان توله را به راحتی بدنیا می آورند و انسان نیستند که احتیاج به سزارین داشته باشند!اموزش مادرش‌ را ازش گرفتن دیگر دنیای—
    • FI ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۹
      0 0
      پاسخ
      دیگر‌ دنیای وحش چه معنی دارد برای یوز پلنگی‌ که مثل گربه خانگی بزرگ شده فوری تلف میشود تو دنیای وحش حتی قفس باغ وحش دق میکند بدونه انسان کسانی که بزرگش کردن
    • سونیا بخشی AE ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۹
      1 0
      پاسخ
      نزارید بره چون نمیتونه از خودش دفاع کنه من یه بچه گربه داشتم بزرگش کردم حالا وحشی نیست هیچ جا هم نمیره در هر صورت هر حیوانی و به خودمون وابسته کنیم باید ازش مراقبت کنیم پیروز کوچولو میبوسمت خیلی دوستدارم از نزدیک ببینمت پیروز عزیزم نازنازی
    • IR ۱۸:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۹
      0 0
      پاسخ
      همه ما مردم که تخصصی در این امور نداریم میدونستیم امکان رها سازی در طبیعت نداره چون حیوانات شکارچی باید از مادر شکار یاد بگیرن ولی متاسفانه رییس سازمانی به این تخصصی ادعای رها سازی میکرد
    • Nina IR ۲۱:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۹
      0 0
      پاسخ
      خداااااا چه نازه. کی دلش میاد اینو تو طبیعت رها کنه.
    • مریم IR ۰۹:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
      0 0
      پاسخ
      عزیزم چقدرنازه پیروز یوزپلنگ ایرانی ،خداقوت به مربی وبقیه عزیزان که به پیروزکمک کردن ومراقبت کردن
    • حاج مرتضی مداح همدانی IR ۱۰:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
      0 0
      پاسخ
      درودبرشرفت آقای شهرداری‌توراخداازامروزمراقب این دوتوله یوزکه چوپان احمق به محیط بانی آورده باش ممنونم ازت مرد

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