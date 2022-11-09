بابک باستانی دامپزشک پیروز، یوزپلنگ آسیایی و فرزند «ایران» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت جسمانی و سلامت پیروز اظهار داشت: پیروز حدود شش ماه سن دارد و سلامت آن روزانه طی دو نوبت مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. پیروز در واقع جزو یوزپلنگ‌هایی است که ما بیشترین اطلاعات پزشکی از آن را دارا هستیم.

وی افزود: وزن، دمای بدن، نوع غذا، وضعیت دفع مدفوع، کیفیت ادرار و سلامت دهان و دندان پیروز به صورت مداوم مورد رصد و ارزیابی قرار دارد.

این دامپزشک ادامه داد: رشد پیروز به دلیل اینکه در محیط اسارت متولد شده نسبت به یوزپلنگ‌هایی که در طبیعت متولد می‌شوند، عقب‌تر است. بر همین اساس هنوز دندان‌های اصلی جایگزین دندان‌های شیری آن نشده در حالی که باید تاکنون ۵۰ درصد دندان‌های دائمی آن پدیدار می‌شد.

باستانی با اشاره به اینکه وزن پیروز حدود ۵ کیلوگرم کمتر از میزانی است که رشد طبیعی داشته باشد، تصریح کرد: البته این موضوع برای آن خطرناک نیست و پیروز مشکل جسمانی حادی ندارد.

وی در پاسخ به این پرسش که اخیراً اعلام شده است به زودی پیروز در منطقه توران جهت زندگی در طبیعت رها می‌شود آیا این موضوع را تائید می‌کنید، گفت: هیچ حیوانی که در اسارت متولد می‌شود، قابلیت رها سازی ندارد مگر برنامه مدون برای رهاسازی آن در نظر گرفته شده باشد که قطعاً این قضیه بسیار دشوار و سخت خواهد بود.

باستانی گفت: بر این اساس پیروز هم قابلیت رها سازی حتی در پارک ملی حفاظت شده توران را ندارد.

این دامپزشک با تأکید بر اینکه تغذیه و درمان پیروز مشکل تأمین هزینه ندارد، خاطرنشان کرد: بنده به عنوان دامپزشک به همراه یک دامپزشک دیگر آفریقایی، وضعیت سلامت پیروز را عهده دار هستیم و علیرضا شهرداری زحمت نگهداری این یوزپلنگ را در پارک پردیسان دارد.

باستانی اظهار داشت: متوسط سن یوزپلنگ‌ها در اسارت اگر به صورت شایسته نگهداری شوند، حدود ۱۵-۱۶ سال است که این میزان سن نسبت به عمر طبیعی آنها در شرایط طبیعت بیشتر است. به هر حال قانون طبیعت با موضوعاتی مانند شکار سبب می‌شود گاهی سن این حیوانات به ۵ سال هم نرسد.

وی ادامه داد: البته ناگفته نماند که ذات اسارت هم برای حیوانات استرس زا است و همین قضیه ممکن است مشکل قلبی، کبدی و کلیوی برای آنها ایجاد کند.

این دامپزشک در مورد نحوه حفاظت از این یوزپلنگ تصریح کرد: ۶ جایگاه حفاظتی برای پیروز در نظر گرفته شده و دوربین‌های مداربسته در حال تکمیل و گسترده شدن است و ۲۴ ساعته وضعیت سلامت این حیوان رصد می‌شود. مدتی پیش شایعه دزدی پیروز مطرح شد که به هیچ عنوان صحت نداشت.

گفتنی است؛ پیروز یوزپلنگ آسیایی و فرزند «ایران» و «فیروز» است که در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ متولد شد و به نماد یوزپلنگ ایرانی تبدیل شده و این یوز تنها توله باقی‌مانده از سه فرزند «ایران» است‌.

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