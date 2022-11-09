آمادگی راهداری برای ارائه خدمات زمستانی در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، کلیم‌الله وثوقی پیش از ظهر چهارشنبه در بازدید از اکیپ جاده‌ای راهداری استان اظهار کرد: نیروهای راهداری اردبیل برای استقبال از زمستان و ارائه خدمات مطلوب به مسافران از جهت تعداد و بهره‌گیری از ماشین‌آلات و راهدارخانه‌ها در آماده باش کامل قرار گرفتند.

وی ا بیان اینکه اردبیل جزء استان‌های سردسیر کشور است که معمولاً زودتر از سایر استان‌ها درگیر مشکلات راهداری زمستانی می‌شود، تصریح کرد: فعال کردن اکیپ‌های زمستانی، خرید نمک و شن و ماسه برای نمک‌پاشی جاده‌ها معمولاً اقداماتی است که سریع‌تر از سایر استان‌ها در استان اردبیل آغاز می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل با اشاره به پیش‌بینی ۴۰ هزار تن ماسه و نمک برای این استان گفت: بهره‌گیری از امکانات راهدارخانه‌ها و شن، ماسه و نمک در زمستان نزدیک به ۸۰ درصد است که برنامه‌ریزی‌های لازم برای اجرای این طرح انجام شده است و ماشین آلات زمستانی نیز درحال اعزام به محل استقرار خود هستند.

وثوقی خاطر نشان کرد: برخی از کمبودها اما باید از طریق بخش خصوصی تامین شود و در حال انجام فرآیند مناقصه ماشین‌های استیجاری هستیم تا مشکل کمبود خودرو نیز رفع شود.

وی افزود: ۴۵۰ پرسنل راهداری اعم از اپراتورها، نیروهای تخصصی نظارتی و نیروهای پشتیبانی در نظر گرفته شده است و ۳۱۷ دستگاه ماشین آلات زمستانی نیز در اختیار داریم و همچنین در این راستا با توجه به سردسیری بودن استان اردبیل ۴۰ هزار تن ماسه و نمک نیز پیش‌بینی شده است.