آمادگی ۵۱ اکیپ راهداری در استان کرمانشاه برای راهداری زمستانی

سید زاهدین چشمه خاور در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برنامه های معاونت راهداری اداره کل حمل و نقل جاده ای استان برای بحث راهداری زمستانی گفت: امسال برای بحث راهداری زمستانی، ۵۱ اکیپ راهداری در محورهای مواصلاتی استان داریم که در راهدارخانه ها مستقر می شوند.

وی افزود: این اکیپ ها در ۵ راهدارخانه ثابت و ۱۱ راهدارخانه سیار در استان مستقر خواهند شد.

معاون راهداری اداره کل حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه از به کارگیری ۴۰۰ دستگاه ماشین آلات برای بحث راهداری زمستانی در استان طی امسال خبر داد و گفت: ۴۳ دستگاه از ماشین آلات موجود، در جداسازی این معاونت از اداره کل راه و شهرسازی در این اداره کل باقی ماند.

وی با بیان اینکه هم اکنون تعدادی از ماشین آلات موجودمان فاقد راننده است، گفت: برنامه ای داریم که نیروهایی از شرکت راهداری بگیریم و بحث راهداری زمستانی را انجام دهیم.

چشمه خاور، در خصوص تعداد اکیپ های به کارگیری شده طی سال گذشته برای بحث راهداری زمستانی نیز گفت: سال گذشته ۵۵ اکیپ راهداری ما را همراهی می کردند که امسال به ۵۱ اکیپ رسیده است.

وی در پاسخ به اینکه کدامیک از محورهای استان نیاز به آماده سازی برای بحث راهداری زمستانی دارند؟ گفت: تقریبا آماده سازی زمستانی تمام محورهای استان انجام شده است و هم اکنون مشکل خاصی نداریم.

بهسازی نقطه حادثه خیز گردنه بید سرخ برای فصل زمستان

معاون راهداری اداره کل حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه افزود: تنها یک نقطه حادثه خیز در گردنه بید سرخ داریم که در دستور است که به امید خدا قبل از فصل بارش کار آماده سازی آن نیز انجام می شود و مشکلی از این نظر نخواهیم داشت.

وی از بهسازی محورهای استان اعم از پر کردن چاله ها، روکش، آسفالت و خط کشی برای فصل سرما خبر داد.

چشمه خاور هم چنین از جداشدن معاونت راهداری از اداره کل راه و شهرسازی و پیوستن آن به اداره کل حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه خبر داد.

وی افزود: این معاونت با ۶۰۰ نیرو و ۴۰۰ دستگاه ماشین آلات در اداره کل حمل و نقل جاده ای ادغام شده است.