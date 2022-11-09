استقبال مردم انگلیس از شاه چارلز سوم با تخم‌ مرغ+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، شاه چارلز سوم پادشاه انگلیس امروز چهارشنبه در حالی که همراه با همسرش کاملیا مشغول بازدید از شهر «یورک» بود، با تخم‌ مرغ از سوی مردم انگلیس مورد استقبال قرار گرفت.

بر اساس اعلام رسانه های انگلیس، ماموران پلیس این کشور بلافاصله به سمت این فرد یورش برده و او را از میان جمعیت بیرون کشیدند.

برخی منابع در این باره اعلام کردند که در جریان این حادثه ۳ تخم‌ مرغ به سمت پادشاه انگلیس پرتاب شد؛ اما هیچکدام به او و همسرش اصابت نکرد.

پلیس انگلیس سپس او را بازداشت کرد.

کاخ باکینگهام هشتم سپتامبر ۲۰۲۲(۱۷ شهریور) در بیانیه‌ ای مرگ الیزابت دوم، ملکه انگلیس را در سن ۹۶ سالگی، اعلام کرد.

با پایان سلطنت ۷۰ ساله الیزابت دوم، شاهزاده «چارلز» ۷۳ ساله، پسر ارشد ملکه انگلیس بلافاصله بعد از مرگ مادرش، به عنوان پادشاه انگلیس معرفی شد. مرگ ملکه الیزابت تنها چند روز پس از انتخاب لیز تراس به عنوان نخست وزیر جدید انگلیس رخ داد.