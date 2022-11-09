سفر شاه اردن به واتیکان و انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، عبدالله دوم امروز چهارشنبه در سفری رهسپار واتیکان و انگلیس شد تا با مقامات ارشد این دو کشور دیدار کند.
بر اساس این گزارش، دربار اردن امروز (چهارشنبه ۹ نوامبر) اعلام کرد که ملک عبدالله دوم روز پنجشنبه در واتیکان با پاپ فرانسیس دیدار خواهد کرد.
این بیانیه افزوده است که ملک عبدالله در همان پنجشنبه در لندن با چارلز سوم، پادشاه انگلیس، دیدار میکند.
او همچنین قرار است روز جمعه با «ریشی سوناک» نخستوزیر انگلیس دیدار کند.
آناتولی گزارش داد: در این بیانیه درباره شاهی اردن، به مدت سفر عبدالله دوم اشاره نشده است. همچنین اهداف و محورهای دیدارهایش با مسئولان مذکور عنوان نشده است.
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