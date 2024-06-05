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۱۶ خرداد ۱۴۰۳، ۱۱:۵۴

سرانجام ۲ سال بعد از تاجگذاری؛

چارلز، اسکناس‌های منقش به تصویرش را هم در بازار انگلیس دید+ عکس

چارلز، اسکناس‌های منقش به تصویرش را هم در بازار انگلیس دید+ عکس

سرانجام ۲ سال بعد از تاجگذاری پادشاه جدید انگلیس، اسکناس منقش به تصویر او وارد بازار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، براساس اعلام بانک مرکزی انگلیس، اسکناس‌های منقش به تصویر چارلز سوم، پادشاه انگلیس، سرانجام ۲ سال بعد از تاجگذاری وی، وارد بازار شد.

تصویر چارلز روی اسکناس‌های جدید ۵، ۱۰، ۲۰ و ۵۰ پوندی چاپ شده و اسکناس‌های در گردش که روی آن تصویر الیزابت دوم، مادر چارلز چاپ شده نیز همچنان معتبر است.

چارلز اسکناس‌های منقش به تصویرش را هم در بازار انگلیس دید+ عکس

سکه‌های منقش به تصویر چارلز سوم نیز دسامبر ۲۰۲۲ یعنی چند ماه پس از مرگ الیزابت دوم وارد بازار شده بود.

این اسکناس‌ها در حالی وارد بازار شده است که چارلز سوم از اوایل فوریه به‌دلیل ابتلا به سرطان تحت درمان قرار گرفته است. رسانه‌های انگلیسی اوایل اردیبهشت در گزارش‌هایی ضدونقیض از وخامت حال چارلز خبر داده بودند.

این اخبار تاجایی پیش رفت که برخی رسانه‌ها، اعلام کردند که تیم «برنامه‌ریزی مراسم خاکسپاری» چارلز سوم در شرایط آماده‌باش قرار دارد!

با این حال، کاخ باکینگهام در بیانیه‌ای مدعی شد که به‌دنبال پیشرفت در روند درمان سرطان چارلز، او بخشی از ملاقات‌ها و وظایف عمومی خود را از سر خواهد گرفت.

کد مطلب 6127757

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