لیلا امینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به گذر امواج ناپایدار ضعیف از نیمه غربی و شمالی استان طی سه روز آینده اشاره کرد و اظهار داشت: با فعالیت این امواج به ویژه در روز چهارشنبه در مناطق غرب، شمال و جنوب استان از جمله سمیرم افزایش ابر و بارش‌های پراکنده موقت پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: این امواج در مناطق مرکزی و صنعتی به ویژه کلانشهر اصفهان نیز سبب ریزش هوای سرد می‌شود که با توجه به سکون جوی حاکم در این مناطق از امروز تا پنجشنبه افزایش آلودگی هوا و کاهش شعاع دید دور از انتظار نیست.

سرپرست اداره پیش‌بینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه دمای هوای استان طی ۲۴ ساعت آینده بین یک تا سه درجه سانتیگراد کاهش دارد، گفت: بیشینه دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۲۰ درجه سانتیگراد بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به سه درجه سانتیگراد بالای صفر می‌رسد.

امینی اضافه کرد: خوروبیابانک با دمای ۲۳ درجه سانتیگراد بالای صفر و بوئین میاندشت با دمای ۲ درجه سانتیگراد زیر صفر به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان پیش بینی می‌شود.