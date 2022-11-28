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۷ آذر ۱۴۰۱، ۱۷:۰۰

زلنسکی: روسیه در حال آماده‌سازی حملات موشکی جدید علیه اوکراین است

زلنسکی: روسیه در حال آماده‌سازی حملات موشکی جدید علیه اوکراین است

رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که روسیه در حال آماده‌سازی حملات موشکی جدید علیه این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پیامی تصویری در حساب کاربری خود در تلگرام ادعا کرد که ارتش روسیه در حال آماده سازی حملات موشکی جدید علیه زیرساخت‌های غیرنظامی و انرژی اوکراین است.

رئیس جمهور اوکراین با اشاره به اینکه شدیدترین درگیری‌ها در این هفته در جبهه دونتسک ادامه داشت، گفت: وضعیت در این جبهه بسیار وخیم است.

وی با بیان اینکه روسیه هفته گذشته بار دیگر زیرساخت‌های غیرنظامی و حیاتی اوکراین را بمباران کرد، اضافه کرد: تلاش زیادی برای حل مشکلات انرژی که در نتیجه این حملات حاصل شده، انجام داده ایم.

زلنسکی مدعی شد: متوجه هستیم که تروریست‌ها در حال تدارک حملات جدید هستند! ما این را به طور قطع می‌دانیم و متأسفانه تا زمانی که موشک دارند، آرام نخواهند شد.

کد مطلب 5642313

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