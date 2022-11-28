اوکراین در حال انتقال نیروهای ذخیره خوداز خرسون به سمت دونتسک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مقام منطقه ای در دونتسک از جابجایی نیروهای ذخیره ارتش اوکراین در منطقه خرسون خبر داد.

«دنیس پوشلین» رهبر جدایی طلبان دونتسک امروز دوشنبه اعلام کرد که اوکراین در حال انتقال نیروهای ذخیره خود از منطقه خرسون به سمت دونتسک هستند.

بنا بر اعلام رهبر جدایی طلبان دونتسک، اکثر نیروهای ذخیره ارتش اوکراین که در این جابه جایی قرار هستند، بالای ۵۵ سال سن دارند.

پیش از این مسکو پس از برگزاری یک همه پرسی، خرسون و ۳ منطقه دیگر اوکراین را بخشی از خاک روسیه عنوان کرد و اخیراً نیروهای روسی اعلام کردند که از شهر خرسون عقب نشینی می‌کنند.