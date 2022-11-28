۷۵ کیلوگرم شمش طلا در سبد خریداران بورس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بورس کالای ایران، امروز و در تالار مذکور ۸۷۴ دستگاه خودرو هایما، ۷۰ هزار و ۷۵۰ تن شمش بلوم، ۲۲ هزار تن ورق فولادی، ۲۵ تن بیلت آلومینیوم، ۲۵ تن مس مفتول و ۲ هزار تن شمش چدن در تالار محصولات صنعتی و معدنی معامله شد.

تالار حراج باز هم در این روز میزبان معامله ۷۲ هزار و ۶۶ تن تختال، ۲۵ هزار تن وکیوم باتوم، ۱۵۰ تن سولفورمولیبدن و ۴۵۱ تن پلی وینیل کلراید بود.

براساس این گزارش، ۶۷۹ تن مواد پلیمری، ۹۰۰ تن مواد شیمیایی، ۴ هزار تن لوب کات، ۲۰ تن گوگرد و ۲ هزار و ۸۷۷ تن روغن پایه در تالار فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی به فروش رسید.

تالار صادارتی نیز شاهد معامله ۲۶ هزار و ۷۹۰ تن قیر، ۱۵۶ تن اسلاک واکس و یک هزار و ۷۰۰ تن گوگرد بود.

تالار سیمان هم معامله ۱۴۹ هزار و ۴۰۶ تن سیمان را تجربه کرد.

بازار فرعی نیز میزبان دادوستد ۴ هزار و ۲۲۰ تن تختال، اکسید مولیبدن و الیاف استیپل اکریلیک بود.

در مجموع ۳۸۴ هزار و ۵۴۱۸۲ تن انواع کالا تا ساعت ۱۶:۳۰ در تالارهای مختلف بورس کالای ایران معامله شد.