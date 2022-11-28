آخرین قیمت سکه و طلا/ سکه امامی ۱۷ میلیون و ۱۹۶ هزار تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امروز دوشنبه ۷ آذر ماه سال ۱۴۰۱ به ۱۷ میلیون و و ۱۹۶ هزار تومان رسید و حباب این سکه روی رقم ۲ میلیون و ۱۸۹ هزار تومان ماند. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با قیمت یک میلیون و ۵۴۶ هزار و ۱۰۰ تومان معامله شد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
|سکه
|قیمت امروز (تومان)
|حباب (تومان)
|سکه امامی (طرح جدید)
|۱۷.۱۹۶.۰۰۰
|۲.۱۸۹.۰۰۰
|سکه بهار آزادی
|۱۶.۳۹۷.۰۰۰
|۱.۴۶۳.۰۰۰
|نیم سکه
|۹.۲۵۰.۰۰۰
|۱.۷۸۵.۰۰۰
|ربع سکه
|۶.۲۵۰.۰۰۰
|۲.۵۱۵.۰۰۰
|سکه گرمی
|۳.۵۰۰.۰۰۰
|۱.۶۵۹.۰۰۰
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
|طلا
|قیمت امروز (تومان)
|۱۸ عیار
|۱.۵۴۶.۱۰۰
|۲۴ عیار
|۲.۰۶۱.۵۰۰
|طلای دست دوم
|۱.۵۲۵.۰۳۸
|مثقال طلا
|۶.۶۹۴.۰۰۰
|انس طلا
|۱۷۵۲ دلار و ۱۰ سنت
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۷۵۲ دلار و ۱۰ سنت است.
خبرگزاری مهر را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید
نظر شما