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۷ آذر ۱۴۰۱، ۱۲:۳۴

تا لحظه تنظیم گزارش؛

آخرین قیمت سکه و طلا/ سکه امامی ۱۷ میلیون و ۱۹۶ هزار تومان شد

آخرین قیمت سکه و طلا/ سکه امامی ۱۷ میلیون و ۱۹۶ هزار تومان شد

آخرین قیمت سکه و طلا برای امروز ۷ آذر ماه سال ۱۴۰۱ اعلام شد که بر اساس آن قیمت سکه امامی (طرح جدید) به ۱۷ میلیون و ۱۹۶ هزار تومان رسید. البته حباب این سکه ۲ میلیون و ۱۸۹ هزار تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امروز دوشنبه ۷ آذر ماه سال ۱۴۰۱ به ۱۷ میلیون و و ۱۹۶ هزار تومان رسید و حباب این سکه روی رقم ۲ میلیون و ۱۸۹ هزار تومان ماند. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با قیمت یک میلیون و ۵۴۶ هزار و ۱۰۰ تومان معامله شد.

قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)

سکه قیمت امروز (تومان) حباب (تومان)
سکه امامی (طرح جدید) ۱۷.۱۹۶.۰۰۰ ۲.۱۸۹.۰۰۰
سکه بهار آزادی ۱۶.۳۹۷.۰۰۰ ۱.۴۶۳.۰۰۰
نیم سکه ۹.۲۵۰.۰۰۰ ۱.۷۸۵.۰۰۰
ربع سکه ۶.۲۵۰.۰۰۰ ۲.۵۱۵.۰۰۰
سکه گرمی ۳.۵۰۰.۰۰۰ ۱.۶۵۹.۰۰۰

قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)

طلا قیمت امروز (تومان)
۱۸ عیار ۱.۵۴۶.۱۰۰
۲۴ عیار ۲.۰۶۱.۵۰۰
طلای دست دوم ۱.۵۲۵.۰۳۸
مثقال طلا ۶.۶۹۴.۰۰۰
انس طلا ۱۷۵۲ دلار و ۱۰ سنت

همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۷۵۲ دلار و ۱۰ سنت است.

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کد مطلب 5642020
سمیه رسولی

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