سند حدنگاری بیش از ۱۳ درصد از اراضی کشاورزی کشور صادر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی عصر امروز در جلسه مشترک با نمایندگان کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی گفت: در کشور حدود ١٨ میلیون هکتار زمین کشاورزی وجود دارد که تاکنون حدود ۱۳.۵ درصد آن حدنگاری شده است. سال قبل ٩٧ درصد از اراضی ملی حدنگاری شد.

وی با اشاره به اینکه امسال رشد خوبی در صدور اسناد کشاورزی داشتیم، افزود: جلسات خوبی با وزیر جهاد کشاورزی داشتیم و کمک‌های زیادی در این خصوص کرده اند، آبان ماه امسال حدود بیش از ۴۵٨ هکتار از اراضی کشاورزی سند دار شدند و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ٣٩٢ درصدی داشته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: خوشبختانه شوراهای قضائی در کنار مدیران ثبتی قرار گرفتند و حدنگاری به عنوان یکی از برنامه‌های مورد توجه واقع شده است.

علی فلاح، معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت در ادامه این نشست بیان کرد: با آغاز بحث حدنگاری ٣ قرارگاه تشکیل شد، ابتدا بحث روی اهداف ملی بود و قرارگاه شهید سلیمانی برای حدنگاری اراضی ملی و دولتی راه اندازی شد، در مدت زمان کوتاهی ٨٧ میلیون هکتار از اراضی منابع طبیعی را ظرف یک سال حدنگاری کردیم.

وی گفت: در حال حاضر سند مالکیت ١٣٣ میلیون هکتار از اراضی ملی صادر شده که معادل ٩٧ درصد کل اراضی ملی است و بنا اذعان خود سازمان جنگل‌ها این مقدار از زمین‌ها حدنگاری شده است.

معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت بیان کرد: کارگروه‌هایی ذیل این قرارگاه‌ها شکل گرفت؛ برای حدنگاری عرصه‌های ملی تداخلات زیادی با اراضی موقوفه و وزارت نیرو و دفاع داشتیم و لازم بود این مباحث در کارگروه‌های خاصی مطرح و این مشکلات قبل از حدنگاری حل شود. این کارگروهها فعالیت خود را ادامه دادند.

فلاح تاکید کرد: در دیماه سال قبل بحث اراضی کشاورزی را پیگیری می‌کردیم و قرارگاه صدور اسناد زمین‌های کشاورزی راه اندازی شد و جلسات متعددی با کمیسیون اصل ٩٠ و وزارت جهاد داشتیم. هر هفته سه شنبه جلسات این قرازگاه ملی در سازمان تشکیل می‌شود و در این جلسات تصمیمات خوبی برای رفع مشکلات گرفته می‌شود.

وی یادآور شد: به موازات این قرارگاه‌های ملی، قرارگاه‌هایی در استان‌ها تشکیل شد.