جزییات اکران بازی ایران و آمریکا در سینماها/ قیمت بلیت چقدر است؟

محمدرضا صابری سخنگوی انجمن سینماداران در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح تصمیم اتخاذ شده از سوی سازمان سینمایی برای اکران بازی حساس تیم ملی فوتبال ایران مقابل آمریکا در قالب جام جهانی قطر، در سینماهای کشور، گفت: قیمت بلیت برای تماشای بازی ایران و آمریکا در همه سالن‌ها در سراسر کشور ۴۵ هزار تومان تعیین شده است. علاقمندان می‌تواند از طریق سه سایت ایران‌تیک، سینماتیکت و گیشه ۷ در هر سالنی که علاقه دارند، اقدام به رزرو و خریداری بلیت کنند.

وی با اشاره به امکان خرید بلیت حضوری برای اکران این دیدار تأکید کرد: از همین امشب سایت بلیت‌فروشی فعال شده و علاقه‌مندان می‌توانند از سایت‌های مربوط به سالن‌های سینمایی هم اقدام به خریداری بلیت کنند.

صابری درباره ظرفیت در نظر گرفته شده برای مخاطبان این دیدار هم گفت: تمامی سالن‌های سینمایی در سراسر کشور با ظرفیت صددرصد می‌توانند میزبان علاقمندان این دیدار باشند.

سخنگوی انجمن سینماداران درباره تمهیدات در نظر گرفته شده برای مواجهه با حواشی احتمالی هم گفت: با توجه به تجربه‌هایی که در سال‌های قبل داریم، امیدواریم این برنامه به بهترین شکل برگزار شود. همه پرسنل سینماها در این سانس حضور دارند و تمامی تدابیری که برای اکران همه فیلم‌ها در سالن‌های سینماها وجود دارد، برای این دیدار هم برقرار خواهد بود. حتماً تلاش می‌کنیم تا بهترین میزبانی برای علاقمندان اتفاق بیفتد و حاشیه‌ای در این زمینه رخ ندهد.

صابری درباره فیلم‌هایی که در حال اکران هستند و تداخل احتمالی سانس‌های نمایش آن‌ها با ساعت برگزاری فوتبال هم گفت: این سانس در همه سینماها یک سانس فوق‌العاده است و از آنجایی که ساعت ۲۲:۳۰ بازی فوتبال آغاز می‌شود، در شرایط عادی هم قرار بر تعطیلی سینماها در آن ساعت و همزمان با بازی ملی ایران بود که با این تصمیم به دلیل اکران این بازی ملی، سینماها فعال می‌شوند.

وی گفت: جا دارد از پیگیری مدیران سینمایی که در این زمینه رایزنی‌های بسیاری انجام دادند و توانستند موافقت همه مراجع ذی‌ربط را در این زمینه کسب کنند، تشکر کنم. همه مدیران سینمایی و سینماداران علاقه داشتند فرصتی را برای مردم ایجاد کنند تا در شادی‌ها در کنار یکدیگر باشند. سازمان سینمایی در این زمینه نهایت انرژی خود را صرف کرد تا این اتفاق رخ دهد و این فرصت برای حضور مردم در سینماها فراهم شود. امیدواریم با برد ایران این خوشحالی تکمیل شود و با صعود ایران به مرحله بعد، بهترین اتفاق برای همه مردم ایران رقم بخورد.

سخنگوی انجمن سینماداران تأکید کرد: در صورت صعود تیم ملی به دور بعد، برنامه اکران باقی بازی‌های ایران در سینماها را هم در دستور کار خود داریم.