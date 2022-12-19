به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جام جهانی فوتبال شب گذشته با یک پایان‌بندی کاملاً سینمایی و با قهرمانی برای آرژانتین، به کار خود پایان داد و لیونل مسی و یارانش صدرنشین این دوره از رقابت‌ها شد.

نکته مورد توجه اما در این دوره از مسابقات جام‌جهانی، رویایی بود که سینماداران برای احیای گیشه‌های خود در سر داشتند و به همین بهانه هم توانستند به رغم برخی ملاحظات رضایت نهادهای ذی‌ربط برای میزبانی از علاقه‌مندان فوتبال و بلیت‌فروشی برای بازی‌های حساس این دوره را کسب کنند.

امیدی که با گیشه ۶۰۰ میلیونی بیشتر شد

اولین گام نمایش یکی از مهمترین بازی‌های ایران در این جام در سینماها بود که این موضوع گرچه با تصمیمی دیر هنگام اتفاق افتاد اما طی آن در جریان بازی ایران و آمریکا سینماها بالغ بر ۱۴ هزار قطعه بلیت به قیمت ۴۵ هزار تومان به فروش رسید.

در سراسر کشور ۱۰۳ سالن سینما میزبان این اکران ویژه بودند و رقم ثبت شده در گیشه آن هم ۶۰۹ میلیون تومان بود. این در حالی بود که اطلاع رسانی درباره نحوه نمایش فوتبال در سینماها به صورت حداقلی بود.

استقبال ویژه فوتبال‌دوستان از اکران این بازی، نه فقط سینماداران را به ادامه این مسیر امیدوار کرد که صنف پخش‌کنندگان به‌عنوان دیگر صنف درگیر در چرخه اکران سینماها را هم به تکاپوی سهم‌خواهی از این فروش انداخت!

پس از این تجربه موفق، سازمان سینمایی در خبری عنوان کرد که قرار است بازی‌های نیمه نهایی و نهایی این رویداد هم در سینماها به نمایش دربیاید.

گیشه پنج میلیون تومانی برای رده‌بندی!

به همین ترتیب بازی کرواسی و مراکش فرصت دیگری بود تا سینماها پس از یک دوره رخوت بتوانند فروشی تازه را تجربه کنند اما فروش این رقابت در سینماها تنها ۱۳۶ قطعه بلیت معادل ۵ میلیون و ۵۵۷ هزار تومان بود.

اکران این بازی مهم تنها توانست ۱۷ سالن سینما را در سراسر به خود اختصاص بدهد و یک فروش ناامیدکننده برای سینماداران باشد.

میزبانی از ۶ هزار مخاطب برای اکران «رؤیای مسی»

شب گذشته نیز در جریان رقابت آرژانتین و فرانسه گرچه به نسبت بازی قبلی آمار فروش افزایش پیدا کرد اما باز هم گیشه سینماها فروشی پایین‌تر از بازی ایران و آمریکا را به خود دید.

این اکران شب گذشته با احتساب خرید ۶,۲۲۷ قطعه بلیت از سوی فوتبال‌دوستان در قالب ۷۱ سانس، معادل ۲۵۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان فروش داشت.

گرچه دو بازی ابتدایی ایران مقابل تیم‌ها انگلیس و ولز می‌توانست مخاطبان بیشتری را به سالن‌های سینما بکشاند اما ناآرامی‌های اخیر و برخی ملاحظات، منجر به تأخیر در تصمیم‌گیری و مانعی بر سر اجرای زودتر این برنامه بود تا نهایت تنها یک بازی از سری مسابقات ایران روی پرده سینماها برود و بتواند فروش قابل قبولی را برای سینماها به همراه داشته باشد.

با این حال عایدی سینماها به طور کلی از مجموع سه بازی اکران‌شده از جام‌جهانی قطر کمی بیش از ۸۶۸ میلیون تومان و کمتر از یک میلیارد تومان بود و این به معنای برباد رفتن رویایی است که سینماداران برای احیای گیشه‌های خود در سر داشتند. کابوس سالن‌های خالی سینما، با معجزه فوتبال هم به پایان نرسید!