به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در سخنانی اعلام کرد: مجبور نیستیم ریاکاری کسانی که با ترفند تغییر نام از گروه‌های تروریستی ثبت شده حمایت می‌کنند را تحمل کنیم.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، رئیس جمهور ترکیه شامگاه دوشنبه همچنین اعلام کرد که نیروهای امنیتی آنکارا همه عاملان انفجار استانبول را بازداشت کرده اند.

اردوغان در حالی که نیروهای کشورش با نقض قوانین بین المللی در تجاوز به خاک دمشق به سر می‌برند، با ادعای اینکه «به عملیات‌های نظامی آنکارا تا نابودی تمامی گروه‌های تروریستی حاضر در مرزها ادامه می دهیم»، گفت: قابل قبول نیست که برخی از کشورها از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنند که خاک ما را هدف قرار می‌دهند.

وی اضافه کرد: تاریخ انقضای تروریست‌هایی که دیروز در گودال‌هایی که حفر کرده بودند و امروز در تونل‌های سیمانی شأن پناه گرفته اند دفن خواهند شد، به پایان رسیده است. احدی نباید از سیاست‌ ها و ابتکارات دیپلماتیک مبتنی بر دوستی و همکاری ناراحت و ناخرسند شود. وقتی برای امنیت کشور و مردم خود گام برمی‌ داریم از کسی اجازه نمی‌ گیریم و به کسی هم حساب پس نمی‌ دهیم. احدی نباید از عملیات نظامی ترکیه امنیی ناخرسند شود.

آنکارا به تازگی با آغاز عملیات موسوم به «پنجه شمشیر» در شمال عراق و سوریه، حملاتی را علیه گروه تروریستی پ.ک. ک و شاخه نظامی آن موسوم به یگان مدافع خلق، انجام داد. پس از این عملیات هوایی ۲۰ نوامبر (۲۹ آبان)، اردوغان از شروع عملیات زمینی نیز در مناطق مذکور با هدف حذف تهدیدهای تروریستی، خبر داد.