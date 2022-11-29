حوادث اخیر کشور حاصل انفعال دشمن در مقابله با جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کاظمی در آئین تقدیر از فعالان برتر در حوزه اشتغال و مسئولین صندوقهای قرض الحسنه اشتغالزایی استان قزوین که پیش از ظهر سه شنبه در سالن اجتماعات نمایشگاه بین المللی استان قزوین برگزار شد اظهار کرد: در حوادث این روزها تحلیل‌های مختلفی از جناح و جمیع مؤمنین انقلاب انجام می‌شود اما تحلیل ناب، دقیق و مبتنی بر واقعیت را باید از لسان رهبر حکیم جست و جو کرد.

فرماندار قزوین بیان کرد: آنچه در حوادث اخیر کشور دیدیم نتیجه انفعال دشمن در مقابله با جمهوری اسلامی و دست برتر نظام در برابر آنها بود.

وی افزود: این فعالیت دشمن حاصل ضرباتی است که از اندیشه و منطق انقلاب و نقطه مقاومت خورده است و چاره‌ای جز جبران ضربات ندارد.

این مسئول با بیان اینکه دشمن منفعل است و دست برتر جریان انقلاب و گفتمان مقاومت است عنوان کرد: برخی افراد اتفاقات اخیر را مبتنی بر انفعال درونی و محصول کم کاری فرهنگی می‌دانند اما در واقع ده‌ها سند ضربه به دشمن توسط گفتمان مقاومت و منطق وجود دارد.

وی تصریح کرد: سال‌ها قبل رهبر انقلاب در دیدار با دانشجویان گفتند که خرمشهرها در پیش است و این بدان معنا بود که دشمن علیه انقلاب و مقاومت تلاش‌های بسیار خواهد کرد و به دنبال آن است که خرمشهرهای دیگر را تصرف کند و در عرصه‌های دیگر وارد شود.

این مسئول عنوان کرد: نکته در محاصره دشمن در خرمشهر این بود که ما باید مراقب باشیم ایمانمان سقوط نکند زیرا اگر ایمان حفظ شود اما شهر سقوط کند ما با تکیه بر مقاومت می‌توانیم شهر را باز پس بگیریم.

وی گفت: ما با مقاومت، قوی‌تر از گذشته، احصا مسائل و شناخت دقیق دشمن حرکت خود ادامه می‌دهیم.

کاظمی یادآور شد: اینکه انقلاب ما در اوج دشمنی به چنین جایگاهی رسیده و از دل آن استقامت‌ها، پایداری‌ها و ایمان برخواسته است نباید مورد غفلت و فراموشی قرار بگیرد.

این مسئول گفت: طبق آیه ۱۳۹ سوره آل عمران که تاکید بر این دارد که اگر شما مومنید نباید بترسید و بهراسید زیرا شما برترید و ما باید بدانیم که نصرت خداوند نزدیک است.

وی عنوان کرد: بسیج سازندگی پرچم مقاومت را در دست گرفته تا دیگران ببینند که می‌شود کاری کرد که تحریم بی‌اثر شود و ما در این میان نباید از حرکت بایستیم، خسته و ناامید شویم.

این مسئول در پایان گفت: فتح خرمشهر تنها فتح خاک نبود بلکه حفظ ارزش‌های الهی بود و این فتح مسیر معادلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و فرهنگی را تغییر داد.