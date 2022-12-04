به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، وزیران نفت و انرژی ائتلاف اوپکپلاس در نشست امروز (یکشنبه ،۱۳ آذرماه) با تصمیم ماه اکتبر این ائتلاف مبنی بر کاهش روزانه ۲ میلیون بشکهای تولید از ماه نوامبر (آبانماه - آذرماه) تا دسامبر سال ۲۰۲۳ موافقت کردند.
مقرر شد یکصد و هشتاد و پنجمین نشست عادی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و سی و پنجمین نشست وزیران اوپک و متحدانش (ائتلاف اوپک پلاس) به ترتیب سوم و چهارم ژوئن ۲۰۲۳ (۱۳ و ۱۴ خردادماه ۱۴۰۲) برگزار شود.
اوپکپلاس در واکنش به فروپاشی تقاضا در اوج بحران شیوع ویروس کووید -۱۹ و در دهمین نشست (۱۲ آوریل ۲۰۲۰) تصمیم گرفت تولید خود را از ماه مه سال ۲۰۲۰، ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز معادل حدود ۱۰ درصد از تقاضای جهانی محدود کند، اما پس از آن زمان با بهبود تقاضا، محدودیت عرضه را به مرور تسهیل کرده است.
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