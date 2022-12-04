عراق بیش از ۳ میلیون بشکه نفت خام صادر کرد

به گزارش خبرگزاری رویترز از قاهره، وزارت نفت عراق اعلام کرد که صادرات نفت این کشور در ماه نوامبر امسال به ۳ میلیون و ۳۲۹ هزار بشکه در روز رسیده است.

این وزارتخانه ادامه داد: میانگین قیمت هر بشکه نفت خام صادراتی عراق ۸۲ دلار و ۴۱ سنت برای هر بشکه بوده است.

در همین حال، حیان عبدالغنی، وزیر نفت عراق روز شنبه (۱۱ آذرماه) اعلام کرد اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) به رقم تولید توافق‌شده ازسوی ائتلاف اوپک و متحدانش (اوپک‌پلاس) تا پایان سال ۲۰۲۳ متعهد هستند.

۲۳ کشور عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش (ائتلاف اوپک‌پلاس) در سی‌وسومین نشست خود با کاهش روزانه ۲ میلیون بشکه‌ای تولید از ماه نوامبر (آبان‌ماه - آذرماه) تا دسامبر سال ۲۰۲۳ به اجماع رسیدند.

اوپک‌پلاس در واکنش به فروپاشی تقاضا در اوج بحران شیوع ویروس کووید -۱۹، تولید خود را از ماه مه سال ۲۰۲۰، ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز معادل حدود ۱۰ درصد از تقاضای جهانی محدود، اما پس از آن زمان با بهبود تقاضا، محدودیت عرضه را به مرور تسهیل کرد.

نشست ۱۸۵ عادی وزیران نفت و انرژی اوپک دیروز (شنبه، ۱۲ آذرماه) به‌صورت ویدیوکنفرانس برگزار شد، سی‌وچهارمین نشست وزارتی اوپک‌پلاس هم امروز (یکشنبه، ۱۳ آذرماه) به‌صورت ویدیوکنفرانس برگزار می‌شود.