جنبش حماس سفر «هرتزوگ» به بحرین را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شهاب، «باسم نعیم» رئیس اداره سیاسی و روابط خارجی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس» استقبال پادشاه بحرین از اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی را توهین آمیز دانست و درباره استقبال یک حاکم عربی از مقام رژیم صهیونیستی به عنوان بزرگترین نهاد تروریستی، انتقاد کرد.

وی با بیان اینکه بحرین طی سال‌ها به طرفداری از مسئله فلسطین مشهور بود، افزود: این استقبال در حالی صورت گرفت که خون شهروندان فلسطینی توسط صهیونیست‌ها ریخته می‌شود و جوانان فلسطین به دست نظامیان صهیونیست به صورت میدانی اعدام می‌شوند.

نعیم ادامه داد: برخی حاکمان عربی در تلاش هستند اراده ملت‌های خود را مصادره کنند و به این مسئله توجه ندارند که مشروعیت و تداوم حکومت آنها ناشی از اراده ملت هاست و نه وابستگی به دشمنان و نقشه‌های شوم آنها.

همچنین طارق سلمی سخنگوی جنبش اسلامی فلسطین ضمن تمجید از مخالفت ملت بحرین با سفر رئیس رژیم صهیونیستی به منامه، از ملت‌های عربی و مسلمان خواستار مخالفت با عادی سازی هر گونه ارتباط با تل آویو شد.

این در حالی است که مخالفان در بحرین امروز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای سفر اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی به بحرین را محکوم کرده و تاکید کردند: این سفر در راستای تحریک احساسات اعراب، مسلمانان، مسیحیان و آزادگان جهان انجام شده و بیانگر انزوای شدید رژیم صهیونیستی است.

مخالفان بحرینی همچنین به رژیم صهیونیستی درباره پیامدهای این سفر هشدار داده و تاکید کردند: مردم مبارز بحرین با تاریخ طولانی مبارزاتی هرگز صهیونیست‌ها را در میان خودشان نمی‌پذیرند و آنها را دشمن خودشان می‌دانند.

مردم بحرین در روزهای اخیر در اعتراض به این سفر اعتراضات متعددی را انجام داده و خواستار لغو آن شده بودند. هرتزوگ که ظهر امروز وارد منامه شد، نخستین رئیس رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود که به بحرین سفر می‌کند. این در حالی است که در روزهای اخیر تظاهرات‌های متعددی از سوی مردم بحرین علیه سفر وی و موضوع عادی سازی روابط، برگزار شد، مسأله‌ای که باعث شده میزان تدابیر امنیتی هنگام این سفر به منامه به شدت افزایش یابد.