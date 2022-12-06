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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۶:۵۴

واکنش جبهه عمل اسلامی لبنان به سفر هرتزوگ به بحرین و امارات

واکنش جبهه عمل اسلامی لبنان به سفر هرتزوگ به بحرین و امارات

جبهه عمل اسلامی لبنان به سفر اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی به بحرین و امارات واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، جبهه عمل اسلامی لبنان به سفر اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی به بحرین و امارات واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، جبهه عمل اسلامی لبنان این سفر را به شدت محکوم کرد.

در بیانیه جبهه عمل اسلامی لبنان آمده است: این سفر تحریک آمیز و با هدف تشدید روند عادی سازی در منطقه انجام می شود. این سفر شکاف و فاصله میان رژیم ها و پادشاهان با ملتهایشان را عمیق تر می کند.

جبهه عمل اسلامی لبنان در ادامه با اشاره به موضع برحق ملتهای این کشورها در مخالفت سیاست ها و سفرهایی که با هدف ترویج عادی سازی خیانت بار با دشمن صهیونیست غاصب رخ می دهد، آورده است: موضوع ملت و مخالفان بحرینی در مخالفت با حضور هرتزوگ در بحرین ستودنی است.

لازم به ذکر است ک رئیس رژیم صهیونیستی در صدر هیأتی اقتصادی وارد منامه پایتخت بحرین شده بود و مورد استقبال عبداللطیف الزیانی وزیرخارجه بحرین قرار گرفته بود. هرتزوگ با «حمد بن عیسی آل خلیفه» شاه بحرین نیز در منامه دیدار و گفتگو کرده بود.

رژیم صهیونیستی در روز ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۰ توافق عادی سازی روابط موسوم به توافقات آبراهام را با امارات و بحرین به امضا رساند، توافقاتی که دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا نقشی اساسی در شکل گیری آن ایفا کرد.

کد مطلب 5648647

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