امضای توافق تجارت آزاد میان بحرین و رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه اسپوتنیک، شبکه کان (تلویزیون رسمی رژیم صهیونیستی) امروز سه شنبه گزارش داد: در پی سفر اسحاق هرتزوگ به بحرین که برای نخستین بار رخ داد، توافق تجارت آزاد میان منامه و تل آویو بزودی امضا می‌شود.

بنابراین گزارش، امضای این توافق به دو طرف اجازه می‌دهد که مبادلات تجاری میان خود را به طور گسترده‌تری افزایش دهند.

این شبکه صهیونیستی از انجام مذاکرات نهایی درباره امضای این توافق در ماه جاری میلادی (دسامبر) خبر داد اما تاکید کرد که امضای توافق تجارت آزاد میان تل آویو و منامه قطعی است.

یک منبع آگاه سیاسی در این باره به شبکه کان اعلام کرد که موضوع امضای این توافقنامه در سفر هرتزوگ به بحرین مطرح شده و پیشرفتی جدی درباره آن رخ داده است.

اسحاق هرتزوگ اخیراً به عنوان نخستین رئیس رژیم صهیونیستی به بحرین سفر کرد. همراه وی یک هیأت اقتصادی بلندپایه از رژیم صهیونیستی نیز به منامه رفت که در این سفر با مقامات بحرینی دیدار و گفتگو کرد.

بنابر اعلام مقامات وزرات اقتصاد و صنعت رژیم صهیونیستی مبادلات تجاری میان تل آویو و منامه از زمان امضای توافق عادی سازی روابط (دو سال پیش) رشد فوق العاده ای داشته و در سال ۲۰۲۱ به ۷.۵ میلیون دلار رسیده است اما صهیونیست‌ها در نظر دارند با امضای توافق تجارت آزاد این مبادلات را بیش از پیش افزایش دهند.