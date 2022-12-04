به گزارش خبرنگار مهر، صادق خلیلیان شامگاه یکشنبه در نشست ستاد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان خوزستان با تأکید بر ضرورت پشتیبانی از صنایع برای جلوگیری از توقف تولید اظهار کرد: در این نشست مسائل و مشکلات مربوط به شرکت‌های مختلف از جمله فولاد شادگان و فولاد هفت تپه با بانک‌ها و سازمان‌های خدمات‌رسان بررسی شد.

وی افزود: بنا است تا مواد اولیه فولاد هفت تپه را از طریق شرکت‌های داخلی با عرضه خارج بورس براساس مجوز ستاد در تهران تأمین کنیم؛ همچنین بدهی‌های معوق شرکت فولاد شادگان به شرکت گاز تقسیط شد.

خلیلیان عنوان کرد: مشکلات سایر شرکت‌های مواد غذایی، آجرسازی و سیمان نیز در این نشست بررسی شد و تصمیمات لازم در جهت رفع مشکلات آن‌ها اتخاذ شد.

وی تصریح کرد: ۲ مورد از اراضی مرتبط با پادگان‌های نظامی نیز که باید بخشی از زمین آن‌ها در اختیار شهرک‌های صنعتی قرار گیرد در این جلسه بررسی شد؛ بنابراین موافقت لازم در این راستا دریافت شد تا مصوبات برای ستاد مشترک ارتش ارسال شود و مجوزهای لازم را برای توسعه برخی از شهرک‌های صنعتی در اهواز و دزفول دریافت کنیم.