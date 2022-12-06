تعمیر قطارهای مترو با قطعات قدیمی

خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ مترو تهران یکی از مهمترین وسایل حمل و نقل عمومی است و شهرداری تهران نیز توسعه مترو را یکی از مهمترین اولویت‌های خود معرفی کرده است اما با وجود در اولویت قرار گرفتن مترو هنوز مشکلاتی در حوزه ارتقا و تجهیزات مترو وجود دارد.

چندی پیش هم بود که معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران مجوز خرید تجهیزات را از شورای شهر تهران دریافت کرد اما گلایه‌هایی که از سوی شهروندان و اعضای شورای شهر به گوش می‌رسد حکایت از این دارد که قطعات جدید هنوز نرسیده‌اند و قطارها به سختی در حال کار هستند.

بیست و سوم مرداد ماه بود که بررسی یک فوریت لایحه اعطای مجوز به شهرداری تهران شرکت بهره‌برداری مترو برای انجام معاملات مربوط به خرید قطعات یدکی و تعمیرات اساسی تجهیزات ثابت و متحرک متروی تهران را به تصویب رساندند.

در جریان بررسی این لایحه مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو اعلام کرد که لایحه مذکور برای انجام معاملات قطعات راهبردی برای اورهال است که یک قرارداد ۸۰۰ میلیارد تومانی آماده است و امیدواریم با مجوز شورا ایرادات سازمان بازرسی نیز رفع شود و بتوانیم از این منابع برای تأمین قطعات استفاده کنیم هرچند که دولت نیز ۱۲۰ میلیون دلار کمک به مترو پیش‌بینی کرده که امیدواریم هرچه زودتر آزادسازی شود.

نصب قطعات قدیمی با وجود دریافت مجوز واردات

پس از صدور این اجازه و چند ماه بعد از آن رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران از بازسازی ۱۳ رام قطار با استفاده از قطعات و کهنه خبر داد و اعلام کرد به رغم اخذ مجوز از شورای شهر تاکنون خرید قطعات انجام نشده است و ۱۳ رام قطار با تجهیزات قدیمی تعمیر شده‌اند.

به گفته جعفر تشکری هاشمی با وجود آنکه شهرداری تهران مجوز ۴ هزار میلیارد تومان جهت تعمیر قطعات را از شورای شهر دریافت کرده بود اما هنوز قطعات فرسوده روی تعدادی از قطارها نصب شده‌اند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه برای بازسازی قطارهای مترو با قطعات قدیمی در حال انجام است گفت: قطعات یک واگن بر روی یک واگن دیگر نصب می‌شود و هنوز خرید قطعات با وجود مجوز ۴ هزار میلیارد تومانی انجام نشده است.

اما با وجود گلایه عضو شورای شهر تهران از عدم خرید قطعات به روز مترو و نصب قطعات قدیمی و روی قطارهای دیگر، لطف الله فروزنده معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران اعلام کرد که ۷۴۱ چرخ باقی مانده از محموله ۲۰۰۰ عددی جهت رفع بحران قطارهای شهری و زیرزمینی تحویل داده شده است.

وی گفت: پس از اخذ سفارشات لازم از شرکت بهره برداری متروی تهران و تسریع در تخصیص و پرداخت تأمین اعتبارات لازم به موقع توسط این معاونت، شرکت سرمایه گذاری شهر از طریق مناقصه عمومی نسبت به خرید ۲۰۰۰ عدد چرخ مترو اقدام کرد.

فروزنده افزود: با هدف کاهش هزینه‌های مبتنی بر انجام مناقصات در کنار صرفه و صلاح شهرداری در انجام معاملات و فرآیند بازرگانی داخلی و خارجی، دو مناقصه عمومی جهت انتخاب تأمین کنندگان کالاهای مورد درخواست شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه برگزار شد. این شیوه از برگزاری مناقصه و تلاش‌های شرکت سرمایه گذاری شهر، کاهش ۵۰ درصدی قیمت تمام شده که مبلغی بالغ بر ۲۷ میلیارد تومان است را در پی داشت.

شهرداری نتوانسته است اوراق مشارکت را تبدیل به نقدینگی کند

پس از این اظهارات فروزنده عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران اعلام کرد که هنوز هیچ اقدام قابل توجهی برای ناوگان حمل و نقل عمومی صورت نپذیرفته است.

علی اصغر قائمی عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به مجوزی که معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران برای تأمین قطعات ناوگان حمل و نقل عمومی از شورای شهر تهران دریافت کرده بوده است گفت: تا آنجایی که من به خاطر دارم این مجوز برای اوراق مشارکت بوده است.

بخشی که وظیفه شورای شهر مبنی بر صدور اجازه برای تأمین منابع از طریق اوراق مشارکت بوده صورت گرفته است اما اینکه آیا این اجازه واقعاً تبدیل به نقدینگی شده و کالاهای در گمرک ترخیص شده دارای ابهام است و به نظر می‌رسد این اتفاق رخ نداده است

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد شهرداری نتوانسته است این اوراق مشارکت را با بانک عامل که با آن قرارداد بسته شده به دست بیاورند و آن را به نقدینگی تبدیل و کالاها را از گمرک ترخیص کند.

قائمی با تاکید بر اینکه مجوز از شورای شهر برای اوراق مشارکت دریافت شده است اظهار کرد: این اوراق مشارکت باید با یک بانک تعامل و به نقدینگی تبدیل و سپس عملیات خرید و آزادسازی کالاها انجام شود.

عضو شورای شهر تهران اظهار کرد: بخشی که وظیفه شورای شهر مبنی بر صدور اجازه برای تأمین منابع از طریق اوراق مشارکت بوده صورت گرفته است اما اینکه آیا این اجازه واقعاً تبدیل به نقدینگی شده است و کالاهای در گمرک ترخیص شده دارای ابهام است و به نظر می‌رسد این اتفاق رخ نداده و این اشکال کار است.

با توجه به آخرین گزارشی که مدیرعامل بهره برداری مترو در صحنه شورا داده است هنوز اتفاق و قابل توجه و اتفاقی که منجر به تکانی جدی در حوزه مترو شود را مشاهده نکرده‌ایم تنها اتفاقی که رخ داده اجازه‌هایی بوده که از شورای شهر برای تأمین منابع اخذ شده است اما هنوز عملاً تصمیمات به مرحله اجرا در نیامده است.

مسئولان شهرداری مدعی هستند که قطعات جدید وارد ناوگان شده است اما شورای شهری‌ها معتقدند که هنوز هیچ اقدام قابل توجهی صورت نپذیرفته است و طی تذکرات متعدد نیز گلایه خود در حوزه حمل و نقل عمومی را به گوش شهردار تهران رسانده‌اند اما باید منتظر ماند و دید که سرانجام مجوز واردات قطعات مترو به کجا رسیده است.