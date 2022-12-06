به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دیمیتری پولیانسکی، معاون اول نماینده دائم روسیه در سازمان ملل از برگزاری جلسه شورای امنیت این نهاد بین‌المللی درباره اوکراین خبر داد.

پولیانسکی در کانال تلگرامی خود نوشت: غربی‌ها دوباره امروز (ششم دسامبر)، درباره اوکراین جلسه‌ای را در شورای امنیت تشکیل داده و مسائل بشردوستانه و حفاظت از کودکان را به عنوان رئوس اصلی این جلسه برگزیده‌اند.

به گفته پولیانسکی این جلسه راس ساعت ۱۸ به وقت مسک و(۱۸:۳۰ دقیقه به وقت تهران) آغاز خواهد شد و کشورهای غربی در این جلسه، بلافاصله شروع به انتقاد از حملات علیه زیرساخت‌های انرژی اوکراین خواهند کرد.

وی نوشت: البته، آنها کودکان دونباس را به یاد نخواهند آورد ولی ما به آنها را یادآوری خواهیم کرد.