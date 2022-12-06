  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۹:۱۹

شورای امنیت امروز درباره شرایط اوکراین تشکیل جلسه می‌دهد

شورای امنیت امروز درباره شرایط اوکراین تشکیل جلسه می‌دهد

شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور رسیدگی به شرایط بشردوستانه اوکراین، امروز (سه‌شنبه) تشکیل جلسه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دیمیتری پولیانسکی، معاون اول نماینده دائم روسیه در سازمان ملل از برگزاری جلسه شورای امنیت این نهاد بین‌المللی درباره اوکراین خبر داد.

پولیانسکی در کانال تلگرامی خود نوشت: غربی‌ها دوباره امروز (ششم دسامبر)، درباره اوکراین جلسه‌ای را در شورای امنیت تشکیل داده و مسائل بشردوستانه و حفاظت از کودکان را به عنوان رئوس اصلی این جلسه برگزیده‌اند.

به گفته پولیانسکی این جلسه راس ساعت ۱۸ به وقت مسک و(۱۸:۳۰ دقیقه به وقت تهران) آغاز خواهد شد و کشورهای غربی در این جلسه، بلافاصله شروع به انتقاد از حملات علیه زیرساخت‌های انرژی اوکراین خواهند کرد.

وی نوشت: البته، آنها کودکان دونباس را به یاد نخواهند آورد ولی ما به آنها را یادآوری خواهیم کرد.

کد مطلب 5648051

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها