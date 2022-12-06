به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کاخ کرملین امروز در نشست خبری هفتگی خود گفت در حال حاضر هیچ چشم‌اندازی برای آغاز گفت‌وگوهای صلح بین اوکراین و روسیه مشاهده نمی‌شود.

پسکوف سه‌شنبه گذشته نیز اعلام کرد دولت اوکراین برای آغاز گفت‌وگهای صلح بین روسیه و اوکراین و پیگیری خواسته‌ها و مطالبات و پیش‌شرط‌هایش از روسیه، باید اراده سیاسی نشان دهد.

وی در نشست خبری امروز خود در پاسخ به این سوال که برای آغاز گفت‌وگوهای صلح چه شرایطی را باید رعایت کند گفت: رژیم کی‌یف باید اراده سیاسی و تمایل داشته باشد به بحث درباره آن مطالباتی که از روسیه دارد و همه می‌دانند».

پیش از این «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین در نشست سران گروه ۲۰ (G۲۰) که به صورت تصویری در آن صحبت می‌کرد، برای آغاز گفت‌وگوی صلح و پایان جنگ با روسیه ۱۰ شرط از جمله شرایط زیر مطرح کرد: احیای تمامیت ارضی اوکراین، احترام به منشور سازمان ملل متحد، جبران خسارات ناشی از جنگ، مجازات تمام جنایتکاران جنگی، ضمانت دادن به اینکه اتفاقی که افتاده دیگر تکرار نخواهد شد.

مقامات ارشد دولت روسیه پیش از این در واکنش به این شرط‌های جدید رئیس‌جمهور اوکراین برای آغاز گفت‌وگو را تأکید کرده بودند که چنین شرط‌هایی «قطعا بی‌میلی کی‌یف به گفت‌وگو و بحث را نشان می‌دهند».