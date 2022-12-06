به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یافته‌های نظرسنجی اندیشکده «شورای روابط خارجی شیکاگو» حاکی از آن است که نیمی از مردم آمریکا معتقدند که دولت این کشور باید اوکراین را به برقراری صلح با روسیه تشویق کند.

این اندیشکده در بیانیه‌ای ذیل نتایج نظرسنجی نوشت: در حال حاضر، ۴۸درصد مردم آمریکا می‌گویند که این کشور باید مادامی که جنگ طول بکشد، از اوکراین حمایت کند حتی اگر خانواده‌های آمریکایی مجبور باشند تا به عنوان بخشی از عواقب جنگ، پول بیشتری برای گاز و مواد غذایی هزینه کنند. این رقم در ماه جولای ۵۸ درصد بود. نسبتی مشابه (۴۷درصد) نیز بر این باورند که واشنگتن باید هر چه سریع‌تر اوکراین را به توافق صلح با روسیه ترغیب کند حتی اگر اوکراین بخشی از قلمرو خود را از دست بدهد زیرا قیمت‌ها برای آمریکایی‌ها روند خوبی در پیش نگرفته است. این رقم در ماه جولای ۳۸درصد بود.

اکثر پاسخ‌دهندگانی که موافق مذاکرات صلح اوکراین و روسیه هستند، خود را جمهوری‌خواه اعلام کرده (۶۳درصد) و این در حالی است که تنها ۳۶ درصد دموکرات‌ بوده‌اند.

علاوه بر این، ۲۹ درصد پاسخ‌دهندگان معتقدند که واشنگتن باید به‌تدریج حمایت مالی خود از اوکراین را قطع کند. این نظرسنجی به صورت آنلاین از ۱۸ تا ۲۰ نوامبر با مشارکت یک هزار و ۳۰ شرکت‌کننده بالغ آمریکایی صورت گرفت.

رسانه‌ها در ماه نوامبر گزارش کردند که شمار شهروندان آمریکایی که کمک‌های آمریکا به اوکراین را افراطی می‌دانند، از ۶ درصد در مارس به ۳۰ درصد در ماه اکتبر افزایش پیدا کرده است.