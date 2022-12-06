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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۹:۰۵

حمله پهپادی اوکراین به شهر کورسک روسیه

حمله پهپادی اوکراین به شهر کورسک روسیه

رسانه‌های روسی از حمله پهپادی ارتش اوکراین به یک مخزن سوخت در فرودگاه منطقه کورسک روسیه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های روسی با انتشار تصاویری اعلام کردند بر اثر حمله پهپادی ارتش اوکراین به یک مخزن سوخت در نزدیکی فرودگاه شهر کورسک، انفجار مهیبی رخ داده و دودی غلیظی آسمان شهر را فراگرفته است.

بنا بر گزارش خبرگزاری اسپوتنیک فرماندار شهر کورسک ضمن تأیید این حمله پهپادی اعلام کرد تانکر نفت دچار آتش‌سوزی شده اما کسی در این حادثه صدمه ندیده است. شهر کورسک در مرز بین روسیه و اوکراین قرار دارد.

دیروز نیز دو فرودگاه روسیه در مناطق ریازان و ساراتوف هدف حمله پهپادی قرار گرفتند. سخنگوی اورژانس منطقه در گفت‌وگو با «ریانووستی» می‌گوید بر اثر این حادثه دست‌کم ۸ نفر زخمی شدند که سه نفر از آنها فوت کردند.

به گفته این سخنگو، یکی از هواپیماهای این فرودگاه نیز دچار آسیب شده است.

کد مطلب 5648034
محسن وفایی

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    نظرات

    • بلوچستان IR ۰۹:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
      7 4
      پاسخ
      درود بر زلنسکی.مرد میدان و قهرمان ملی کشورش
    • من TR ۱۸:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
      4 1
      پاسخ
      ازاین خبرخوشحالم،روسیه تا اینجای کار شکست خورده،وبزودی ازاوکراین اخراج میشود.
    • . IR ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
      2 0
      پاسخ
      انتظار بیشتری از روسیه داشتم ننگ بر تو روسیه که از اوکراین که زمانی برای خودت بود داری شکست می خوری هر چند تمام سلاح های اوکراین برای ناتو هست ولی حقیقت این است که تنها سلاح خوبی که برای روسیه باقی مانده یکی نفت اوست و دیگری قدرت اتمی

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