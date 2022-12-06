حمله پهپادی اوکراین به شهر کورسک روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های روسی با انتشار تصاویری اعلام کردند بر اثر حمله پهپادی ارتش اوکراین به یک مخزن سوخت در نزدیکی فرودگاه شهر کورسک، انفجار مهیبی رخ داده و دودی غلیظی آسمان شهر را فراگرفته است.

بنا بر گزارش خبرگزاری اسپوتنیک فرماندار شهر کورسک ضمن تأیید این حمله پهپادی اعلام کرد تانکر نفت دچار آتش‌سوزی شده اما کسی در این حادثه صدمه ندیده است. شهر کورسک در مرز بین روسیه و اوکراین قرار دارد.

دیروز نیز دو فرودگاه روسیه در مناطق ریازان و ساراتوف هدف حمله پهپادی قرار گرفتند. سخنگوی اورژانس منطقه در گفت‌وگو با «ریانووستی» می‌گوید بر اثر این حادثه دست‌کم ۸ نفر زخمی شدند که سه نفر از آنها فوت کردند.

به گفته این سخنگو، یکی از هواپیماهای این فرودگاه نیز دچار آسیب شده است.