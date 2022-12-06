۶ هزار و ۷۰۰ نیاز پژوهشی در کشور شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، امید رضایی فر روز دوشنبه در شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان مرکزی، افزود: ۶ هزار و ۷۰۰ نیاز در کشور شناسایی شده و مقرر شده تحقیقات دانشگاهی و پایان نامه ها بر اساس این نیازها که در این سامانه یک متقاضی صنعتی و اجتماعی دارند، انجام شود.

وی ادامه داد: وزارت علوم در یکسال گذشته در حوزه فناوری و نوآوری تلاش کرده در حوزه سیاست گذاری و حمایت از برنامه های در حال تدوین، که پارک های علم و فناوری قابلت اجرای آن را دارند به عنوان بازوان خود در استان ها مورد حمایت قرار دهد.

مدیرکل دفتر پشتیبانی امور فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: رتبه نوآوری کشور از شاخص جهانی ۶۰ به ۵۳ ارتقا یافته که با توجه به حوزه های مختلف سیاست گذاری و تدوین برنامه های حمایتی از شرکت های دانش بنیان باید زمینه تقویت این رتبه را فراهم کرد.

رضایی فر گفت: طرح دستیار فناوری از جمله اقدامات حمایتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و در این طرح دانشجویان علاقه مند با دریافت کمک هزینه از معاونت فناوری و نوآوری این وزارتخانه در شرکت های دانش بنیان مستقر می شوند.

وی ادامه داد: ارائه یارانه تجاری سازی از جمله برنامه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در هفته پژوهش بوده و با شرکت هایی که محصولات خود را به تفاهم نامه با طرف صنعتی برسانند یارانه تعلق می گیرد.

مدیرکل دفتر پشتیبانی امور فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اظهار داشت: تدوین یارانه مالکیت فکری از دیگر برنامه های این وزارتخانه برای حمایت از پژوهشگران و فناوران است. ۱۹۴ شرکت فناور در پارک علم و فناوری استان مرکزی فعالیت دارند.

رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی در این نشست گفت: ۱۹۴ شرکت در این پارک فعالیت می کنند که بیشتر دانش آموختگان دانشگاه‌ها در این شرکت‌ها فعال هستند.