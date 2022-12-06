رفع تعهد ارزی ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، تا پایان آذر ماه امسال تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، صالح عسگری مدیرکل دفتر خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت ایران در بخشنامه‌ای به ادارات صمت استان‌ها اعلام کرد که رفع تعهد ارزی سنوات ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱ تمدید شد.

در این بخشنامه که ۱۳ آذر ماه سال جاری صادر شده، آمده است: با توجه به مصوبه جلسه ۸۹ کمیته اقدام ارزی مبنی بر ضرورت تعیین تکلیف پروانه‌های صادراتی رفع تعهد نشده سنوات ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۰ و مهلت تعیین شده جهت ارائه مستندات تا پایان مهرماه ۱۴۰۱ برای صادرکنندگان کالا از محل پروانه‌های ورود موقت که صادرات از محل ورودم وقت آنها مربوط به بازه زمانی ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ لغایت تا پایان سال ۱۴۰۰ است با تمدید مهلت مذکور تا پایان آذر ۱۴۰۱ موافقت شد. بدیهی است این تمدید مطابق بند ۵ مصوبات نهمین جلسه کمیته موضوعه ماده ۲ مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مشمول برخورداری از معافیت‌های مالیاتی و استرداد ارزش افزوده عملکرد صادراتی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ نخواهد شد.