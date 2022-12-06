به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه سهامی درباره مهلت ارسال آثار و شرکت در جشنواره اظهار کرد: با توجه به تغییرات زمانی در تقویم جشنواره کشوری و استقبال اصحاب رسانه از این دوره جشنواره ابوذر، تاریخ ارسال آثار و شرکت در این جشنواره تا ۱۰ دی ماه تمدید می‌شود.

دبیر ششمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر خراسان رضوی افزود: همه فرآیند ثبت‌نام، ارسال آثار و بخشی از فرآیند داوری به صورت متمرکز از طریق سایت جشنواره Aboozarfestival.com انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه پروسه نهایی داوری پس از اظهارنظر داوران در سایت، در «میزهای تخصصی داوری» به سرانجام می‌رسد، تاکید کرد: شرکت‌کنندگان دقت داشته باشند با توجه به فرایند داوری در سایت جشنواره، در فایل‌های ارسالی آثار نباید نامی از صاحب اثر وجود داشته باشد در غیر اینصورت طبق ضوابط ارسال آثار به جشنواره، این آثار بدون داوری حذف می‌شوند.

سهامی سقف ارسال آثار در جشنواره را ۸ اثر عنوان کرد و گفت: در بخش‌های ویژه برای دریافت آثار مشکلاتی وجود داشت که این مشکلات برطرف شده و شرکت‌کنندگان در دو بخش ویژه برنامه سازی فضای مجازی و پرونده ویژه خبرنگاری تحقیقی می‌توانند با مراجعه به سایت استانی جشنواره رسانه‌ای ابوذر خراسان رضوی فایل‌های آثار خود را طبق ضوابط ذکر شده در سایت ارسال کنند.

دبیر ششمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر خراسان رضوی در خصوص حضور همکاران رسانه‌ای اتباع در جشنواره ابوذر توضیح داد: با توجه به شرایط فنی سایت تا کنون امکان ارسال اثر برای عزیزان غیر ایرانی فراهم نبود که با توجه به درخواست همکاران اتباع و با تلاش تیم فنی و تغییرات زیرساختی که اتفاق افتاده است این افراد می‌توانند با دبیرخانه جشنواره ارتباط بگیرند و با راهنمایی دبیرخانه از طریق لینکی که در اختیارشان قرار می‌گیرد در جشنواره شرکت کنند.

وی افزود: اصحاب محترم رسانه برای رفع سوالات و مشکلات خود در خصوص ارسال آثار می‌توانند از طریق شماره همراه ۰۹۰۲۷۲۸۶۶۶۶ یا آیدی aboozarfestival@ در پیام رسان ایتا و روبیکا با مسئول دبیرخانه در تماس باشند.

سهامی با بیان اینکه از هفته آینده حضور در رسانه‌ها برای شناخت بیشتر ظرفیت‌های رسانه‌ای استان آغاز می‌شود، خاطرنشان کرد: سعی می‌کنیم در اکثر رسانه‌های استان حضور پیدا کرده و سوالات و چالش‌های اصحاب رسانه را برطرف کنیم.

دبیر ششمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر خراسان رضوی تصریح کرد: برخی از برنامه‌های تعاملی جشنواره با همکاری اصحاب رسانه در استان در حال انجام است و ما توانسته‌ایم در کنار تیم جوان و پویای جشنواره ابوذر از ظرفیت برخی از اساتید عرصه رسانه خراسان رضوی نیز استفاده کنیم.

گفتنی است؛ محورهای ششمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر خراسان رضوی شامل: امام رضا (علیه‌السلام)، ولی‌نعمت فکری، مادی، معنوی مردم؛ تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین؛ جهاد تبیین و الگوی حکمرانی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی؛ رسانه، صنعت و فناوری‌های نوین؛ مکتب شهید سلیمانی، بسیج و دستاوردهای انقلاب اسلامی؛ مقابله با آسیب‌های اجتماعی؛ خانواده و مسئله جمعیت؛ الگوی سوم، زنِ باهویت و نقش‌آفرین؛ بازنمایی سیمای مشهد رضوی در فضای ملی و بین‌المللی؛ زبان فارسی، هویت، وحدت؛ فرهنگ شهروندی و فردوسی، غیرت و حماسه دینی است.



همچنین قالب‌های تخصصی برای حضور اهالی رسانه در این دوره جشنواره نیز شامل گزارش (خبری / تحلیلی / تحقیقی؛ جایزه ویژه گزارش تحقیقی)،مصاحبه، یادداشت و سرمقاله، تیتر (جایزه ویژه تیتر عکس‌خوان)، موشن‌گرافی، گزارش ویدئویی، پادکست (خبری / تحلیلی)،عکس (تک عکس / مجموعه عکس؛ جایزه ویژه مجموعه عکس) و بخش‌های ویژه (برنامه‌سازی در فضای مجازی و پرونده ویژه رسانه‌ای) است.