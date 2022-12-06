به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد علی گودرزی، فرمانده مرزبانی ناجا اظهار داشت: اشراف اطلاعاتی خوبی در مرزهای کشور وجود دارد و این باعث شده، امنیت و ثبات برقرار باشد تا مردم با خیال راحت به زندگی شان برسند.

وی ادامه داد: حفظ امنیت مرزهای کشور و تلاش در جهت تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی از اولویت های نیروهای مرزبانی در کشور بوده و با افزایش ارتباط خوب میان نیروهای امنیتی با مردم، خوشبختانه امروز مرزهای کشور از وضعیت پایدار و امنیت خوبی برخوردار است.

فرمانده مرزبانی ناجا در پایان خاطرنشان کرد: حفظ امنیت و جلوگیری از قاچاق کالا از وظایف ذاتی نیروهای مرزبانی کشور است و ماموران این ارگان در مبارزه با قاچاق کالا در کنار دولت مردمی به مقابله با قاچاقچیان می پردازند.

افشار فتح الهی هم در دیدار با فرمانده مرزبانی ناجا، اظهار داشت: پیشرفت و توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در قشم ارتباط نزدیکی با امنیت ثبات دارد و نیروهای دریابانی و مرزبانی در این حوزه تلاش بسیاری انجام می دهند.

وی ادامه داد: اشراف اطلاعاتی در مقوله مقابله با قاچاق می تواند دستاوردهای مطلوبی را به دنبال داشته باشد که این موضوع می طلبد با پیش بینی های لازم و ارائه برنامه های منسجم در جهت کنترل آن و هدایت فعالیت های به سوی تجارت قانونی گام برداریم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: در سال‌های گذشته اقداماتی خوبی در راستای تقویت امنیت جزیره قشم انجام شده و بواسطه همین تلاش هاست که امروز امنیت خوبی را نوار مرزی جنوب کشور بویژه در حوزه جزایر شاهد هستیم.