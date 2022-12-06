دمشق درخواست دیدار بین اردوغان و بشار اسد را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، عضو هیات تصمیم گیری و اجرایی حزب عدالت و توسعه ترکیه از مخالفت دمشق با انجام دیدار بین روسای جمهور ترکیه و سوریه خبر داد.

بر اساس این گزارش، «اورهان میری اوغلو» گفت که دمشق درخواست آنکارا برای انجام دیدار بین رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و بشار اسد رئیس جمهور سوریه را رد کرده است.

وی همچنین افزود که سوریه قصد دارد این دیدار را به بعد از انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که قرار است در ماه ژوئن ۲۰۲۳ برگزار شود، موکول نماید.

میری اوغلو در عین حال گفت: ترکیه به دلیل پ ک ک و نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) در مقابل روسیه، آمریکا و دمشق قرار گرفته است و این اوضاع حساس می تواند به شکل زیادی بر انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه در سال ۲۰۲۳ تاثیر بگذارد.

این در حالی است که «ابراهیم کالین»، مشاور ارشد سیاست خارجی و سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه روز دوشنبه به موضع گیری درباره دیدار احتمالی میان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور با بشار اسد رئیس جمهور سوریه پرداخت.

وی اعلام کرد که دیداری در آینده نزدیک میان اردوغان و بشار اسد در کار نخواهد بود.

وی درباره اظهارنظر قبلی اردوغان مبنی بر امکان دیدار با بشار اسد، گفت: اردوغان پیامی به اسد داده که محتوای آن این است که اگر او با مسئولیت عمل کند و نگرانی امنیتی ترکیه رفع شود و روند سیاسی سوری روند رو به رشدی داشته باشد و امنیت مرز ترکیه سوریه تامین و تضمین شود، او آماده دیدار است!

درباره مخالفان سوری مورد حمایت ترکیه که مقر آنها در استانبول است هم کالین از حمایت آنکار از آنها خبر داد.

وی گفت: بر خلاف آمریکا و اروپا و بسیاری از کشورهای عربی که آنها را فراموش کرده و به حاشیه راندند، ترکیه به حمایت از مخالفان سوری ادامه خواهد داد.