واکنش دفتر ریاست جمهوری ترکیه به خبر دیدار اسد و اردوغان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک منبع در دفتر ریاست جمهوری ترکیه به انتشار خبر دیدار رجب طیب اردوغان و بشار اسد پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، واکنش نشان داد.

وی در این باره گفت: تاکنون برنامه ای برای دیدار اردوغان و اسد تعیین نشده است.

این منبع در دفتر ریاست جمهوری ترکیه توضیحات بیشتری در این باره ارائه نکرد.

این در حالی است که ، روزنامه آیدین لیک ترکیه امروز در گزارشی به نقل از منابع آگاه نوشت: رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و بشار اسد رئیس جمهور سوریه پیش از انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که قرار است در ماه ژوئن ۲۰۲۳ برگزار شود، با یکدیگر دیدار خواهند کرد.

بنابر اعلام منابع آگاه در آنکارا، رئیس جمهور ترکیه و سوریه در مرحله سوم روند بهبود و عادی سازی روابط میان دو کشور که در نتیجه تحولات شمال سوریه ایجاد شده، با هم دیدار خواهند کرد.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اخیرا گفته بود که آنکارا و دمشق در مسیر بهبود روابط در سریع ترین زمان ممکن قرار دارند. وی همچنین احتمال دیدار با بشار اسد رئیس جمهور سوریه را رد نکرده بود.