به گزارش خبرنگار مهر، حسین بابویی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در آئین تجلیل از دانشآموزان افتخارآفرین ورزش خوزستان اظهار کرد: خوزستان حمایتهای عملی خوبی از حوزه ورزش دانشآموزی انجام میدهد و این استان در کسب مقام جزو استانهای برتر است و سال گذشته در مسابقات کشوری سکوهای خوبی را به خود اختصاص دادند و این به خاطر مدیریت خوب آموزش و پرورش خوزستان و بهرهمندی از نیروهای انسانی متخصص است.
رئیس فدراسیون ورزش دانشآموزی کشور با بیان اینکه در خوزستان استعدادهای خوبی در حوزه ورزش وجود دارد و خانوادهها نیز حمایت خوبی دارند، افزود: خوزستان از قطبهای اصلی ورزش دانشآموزی کشور است و ما به این امر مهم افتخار میکنیم.
وی با اشاره به اجرای دقیق طرح شهید سلیمانی در حوزه زیرساخت ورزش دانشآموزی بیان کرد: ساخت دوهزار و ۱۰۰ سالن ورزشی در سراسر کشور مدنظر است که درصدی از این فضا در خوزستان اتفاق میافتد و نزدیک به ۵۰ هزار مترمربع به سرانه فضای ورزشی خوزستان اضافه خواهد شد که یک اتفاق خوب و تاریخی است و سابقه نداشته است.
رئیس فدراسیون ورزش دانشآموزی کشور افزود: این امر مهم با حمایت دولت، مجلس و همت مسئولان در خوزستان اتفاق افتاده و نتایج آن در حوزه ورزش، اجتماعی، سلامتی و جسمانی و کاهش بیماریهای غیرواگیر تأثیر بسیاری خواهد گذاشت.
بابویی خبر داد: در دهه فجر سال جاری مسابقات ورزش دانشآموزی در رشتههایی از جمله فوتبال، فوتسال والیبال، دو و میدانی و بسکتبال برگزار خواهد شد که مسیر انتخابی تیمهای ملی ورزش دانشآموزی برای مسابقات بینالمللی، قارهای و جهانی پیشرو خواهد بود.
رئیس فدراسیون ورزش دانشآموزی کشور گفت: همچنین شهر آبادان میزبان مسابقات فوتبال دانشآموزی کشور است که امیدوارم شاهد مسابقات بسیار خوب و پرشوری باشیم.
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