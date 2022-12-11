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۲۰ آذر ۱۴۰۱، ۹:۵۰

شب گذشته؛

پیکر مرحوم رستم قاسمی در حرم مطهر رضوی طواف داده شد

پیکر مرحوم رستم قاسمی در حرم مطهر رضوی طواف داده شد

مشهد ـ پیکر مرحوم خادم الرضا، «رستم قاسمی» وزیر پیشین راه و شهرسازی دولت سیزدهم شب گذشته در حرم مطهر امام رضا(ع) طواف داده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر مرحوم رستم قاسمی شامگاه شنبه پس از انتقال به مشهد مقدس، با همراهی استاندار خراسان رضوی و جانشین فرمانده سپاه امام رضا (ع) وارد حرم مطهر امام رضا (ع) و طواف داده شد.

پیکر وزیر سابق دولت سیزدهم پس از طواف در حرم مطهر رضوی با قرائت زیارت امین الله توسط خادمان شیفت شب این بارگاه، طی مراسمی با حضور مسئولان استانی بدرقه و برای تشییع به تهران منتقل شد.

گفتنی است؛ رستم قاسمی وزیر سابق راه و شهرسازی و از یادگاران دوران دفاع مقدس، بعد از یک دوره تحمل بیماری صبح روز پنجشنبه، ۱۷ آذرماه درگذشت و در روز شهادت حضرت زهرا به همرزمان شهیدش پیوست.

کد مطلب 5651878

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