واکنش آمریکا به شهادت دختر نوجوان فلسطینی توسط نظامیان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «ند پرایس» سخنگوی کاخ سفید در سخنانی به قتل «جنی زکارنه» دختر نوجوان ساله فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست در شهر جنین، واکنش نشان داد.

وی با اشاره به بیانیه ارتش رژیم صهیونیستی در این زمینه که «جنی زکارنه» به اشتباه در تیراندازی نظامیان اسرائیلی در شهر جنین، کشته شده، خواستار بررسی این مساله از سوی تل آویو و بازخواست عاملان آن شد.

البته سخنگوی کاخ سفید به سیاق گذشته، در بیانیه خود مسئولیت اصلی را از دوش صهیونیست ها برداشته و آن را متوجه گروه های مقاومت فلسطینی کرد و به طور تلویحی از آنها خواست که از رویارویی با اشغالگران دست بردارند.

این در حالی است که بر اساس قوانین بین المللی، مبارزه در برابر اشغالگری حقی پذیرفته شده در حقوق بین الملل است و این رژیم صهیونیستی است که باید با پایان اشغالگری به درگیری ها در اراضی اشغالی پایان بدهد.

گفتنی است منابع فلسطینی بامداد روز گذشته (دوشنبه) از حمله نظامیان صهیونیست به شهر جنین در شمال کرانه باختری خبر داده و اعلام کردند که در این حمله «جنی مجدی عصام زکارنه» دختر نوجوان ۱۶ ساله فلسطینی به شهادت رسید.

بنابراین گزارش، این دختر فلسطینی در شرایطی که روی پشت بام منزل شان حضور داشته و تهدیدی از سوی وی متوجه صهیونیست ها نبوده، از ناحیه سر هدف گلوله تک تیراندازان ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفته و به شهادت رسیده است.