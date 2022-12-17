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۲۶ آذر ۱۴۰۱، ۹:۲۹

قدیروف: تحریم های اروپا علیه دخترانم باعث افتخار است

قدیروف: تحریم های اروپا علیه دخترانم باعث افتخار است

رئیس جمهور منطقه خودمختار چچن اعلام کرد تحریم های اتحادیه اروپا علیه فرزندان وی، باعث اتحاد بیشتر خانواده وی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رئیس جمهور منطقه خودمختار چچن تحریم شدن نزدیکان خود از سوی غرب را امری موجب مباهات توصیف کرد.

«رمضان قدیروف» در خصوص تحریم‌های بروکسل علیه فرزندانش اعلام کرد که از اینکه اتحادیه اروپا دختران وی را به فهرست تحریم خود اضافه کرده است، افتخار می‌کند.

رئیس جمهور منطقه خودمختار چچن در پیامی در حساب تلگرامی خود، خطاب به فرزندانش، آورد: شما دختران کوچک لطیف من هستید، اما تمامی غرب از شما هراس دارد. عزیزانم، من بی نهایت به شما افتخار می‌کنم. به فهرست سیاه تحریم‌های اتحادیه اروپا خوش آمدید. قدیروف در ادامه پیام خود یادآور شد که چنین اقداماتی تنها موجب اتحاد خانواده وی می‌شود.

اتحادیه اروپا روز جمعه ۱۴۱ شخص و ۴۹ شخص حقوقی از کشور روسیه را در راستای بسته نهم تحریم‌های بروکسل علیه مسکو، در فهرست سیاه قرار داد. نام آیشات و کارینا، دختران رئیس جمهور منطقه خودمختار چچن و همچنین پسر عموی او نیز در این فهرست به چشم می‌خورد.

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کد مطلب 5657103

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    نظرات

    • نوریان IR ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۶
      4 5
      پاسخ
      علامت مزدوری روی سینه ان نمایان است همین پوتین هزاران مسلمان بی دفاع را در چچن بقتل رسانید حالا از افتخاراتش مزدوری برای پوتین است
      • ناصر IR ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۶
        5 2
        هركس مقابل استكباربايستدموردافتخار است.
      • یدالله IR ۱۳:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۶
        3 6
        مزدوری و حرام زادگی با شرافت تربن صفت برای این موجود کثیف است.
    • ایرانیم و همیشه برای ایران IR ۱۷:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۶
      0 0
      پاسخ
      قابل توجه کلیه غربگراها و شرق گراها! مزدوری امر بسیار ناپسنده و نکوهیده هست چه به غرب باشد و چه به شرق!!! فقط به فکر خدمت به کشور و مردم خودت باش . از آریوبرزن بگیر تا رئیسعلی دلواری .... سردار قاسم سلیمانی و.../.

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