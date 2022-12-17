لبنان متعلق به همه لبنانی هاست/توافق با جریان ملی آزاد ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الاخبار، سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان گفت که توافق با جریان ملی آزاد به ریاست جبران باسیل تا زمانی که آنها بخواهند، ادامه خواهد یافت و جلسه اخیر دولت لبنان و حضور نمایندگان حزب الله در آن حامل پیام سیاسی برای هیچ طرفی نبوده است.

سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله چند روز پیش در دیداری طولانی با تیم کاری حزب الله در دولت لبنان، صریح و قاطعانه بر سه نکته تأکید کرد:

نخست؛ لبنان در شکل، جغرافیا و کثرت گرایی کنونی، وطن نهایی همه مردم آن است و ما نمی‌خواهیم حزب یا فرقه پیشتاز در لبنان باشیم، بلکه می‌خواهیم شریک کامل و یکپارچه در حقوق و وظایف باشیم. نه کمتر نه بیشتر.

دوم؛ ما از تفاهم با جریان ملی آزاد خارج نخواهیم شد مگر اینکه این جریان چنین بخواهد.

ثالثاً: شایعات درباره جلسه اخیر هیأت وزیران لبنان و اینکه حضور ما در آن پیام سیاسی به همراه داشته و یا علیه طرف خاصی بوده است، صحت ندارد. ما تنها تصمیم گرفتیم کاری را انجام دهیم که رفع نیازهای مردم را در بخش‌های بیمارستانی و کمک به بیماران خاص، بخش مخابرات و خدمات اینترنتی و موارد مشابه تسهیل کند و در این مسیر هیچ هدف سیاسی یا منظور دیگری نداشته‌ایم.