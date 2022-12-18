ایتام بوشهری تبلت هدیه گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، راضیه علی‌پور مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری بوشهر صبح یکشنبه در این مراسم با ابراز خرسندی از حضور در جمع دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد اظهار داشت: اهدای این تبلت‌ها رسالت کوچکی در جهت حمایت از دانش آموزان مناطق محروم در این استان است.

وی ضمن قدردانی از همکاری‌های کمیته امداد برای انجام این مراسم گفت: اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی علاوه بر وظایف ذاتی خود تلاش می‌کند در جهت حمایت از افراد و کودکان بی بضاعت قدم‌هایی را بردارد.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی بیان کرد: امروز بیش از ۸۰ دانش آموز یتیم از مناطق کم برخوردار بخش کلمه، بوشکان، دلوار، اهرم و سعد آباد در این مراسم حضور یافتند که تلاش می‌کنیم در آینده حمایت‌های بیشتری را از فرزندان محروم این مرز و بوم داشته باشیم.

اداره امور اتباع و و مهاجرین خارجی استانداری بوشهر به منظور کمک به اقشار نیازمند جامعه اقدام به اهدای ۸۰ دستگاه تبلت برند سامسونگ به ارزش بیش از ۵۶۰ میلیون تومان برای دانش آموزان ایتام تحت حمایت کمیته امداد در مناطق محروم کرده است.

این ۸۰ تبلت طی مراسمی با حضور مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری بوشهر، مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر و معاونین آنها به دانش آموزان ایتام اهدا شد.