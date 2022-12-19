کمبود آب در بندرعباس/امکان شیرین سازی آب دریا فعلاً وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد شاکری بیان داشت: پس از شکستگی خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی (گازوئیل) در خور خونسرخ بندرعباس (چهارشنبه ۲۳ آذر) و ورود میعانات نفتی به دریا، برای حفظ سلامت شهروندان آب شیرین کن ۱۰۰ هزار متر مکعبی که ۵۰ درصد آب مورد نیاز شهر بندرعباس را تامین می‌کرد، از مدار خارج شد.

وی عنوان کرد: روز پنجشنبه ۲۴ آذر با وارد مدار شدن ایستگاه پمپاژ جدید سد استقلال میناب بخشی از مشکل کمبود آب در شهر بندرعباس رفع شد اما همچنان با کمبود ۲۰ درصدی تولید آب شرب مواجه هستیم.

شاکری اظهار کرد: در حال حاضر شاخص‌های کیفی آب دریا به دلیل آلودگی نفتی ایجاد شده بالاتر از حد مجاز است و امکان برداشت آب خام از دریا و شیرین سازی وجود ندارد.

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب هرمزگان با بیان اینکه پیش بینی می‌شود تا دو سه روز آینده با کاهش میزان آلودگی دریا شرایط برای برداشت آب خام و شیرین سازی فراهم شود، تصریح کرد: با وارد مدار شدن آب شیرین کن ۱۰۰ هزار متر مکعبی، مشکل کمبود آب شرب در شهر بندرعباس تا چند روز آینده برطرف خواهد شد.