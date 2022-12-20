جراحی کاهش وزن ممکن است به کاهش مشکل بی اختیاری ادرار کمک کند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، بی اختیاری ادرار یک مشکل رایج است و چاقی یکی از عوامل خطر برای آن است: اضافه وزن فشار بیشتری بر مثانه و ماهیچه‌های حمایت کننده از آن وارد می‌کند که می‌تواند باعث نشت ادرار شود.

به همین دلیل، زمانی که افراد هم چاقی و هم بی اختیاری ادرار دارند، اغلب به کاهش وزن تشویق می‌شوند. تحقیقات نشان می‌دهد وقتی افراد مبتلا به چاقی شدید تحت عمل جراحی کاهش وزن قرار می‌گیرند، می‌تواند مشکلات مثانه آنها- حداقل در دو سال اول- کاهش یابد.

مطالعه جدید نشان می‌دهد که برای بسیاری از افراد، این تسکین پایدار است.

محققان دریافتند که از بیش از ۱۲۰۰ بیمار تحت نظر، بیش از نیمی از بیمارانی که قبل از جراحی کاهش وزن بی اختیاری ادرار داشتند، علائم خود را در طول هفت سال بهبودی پایدار داشتند.

«وندی کینگ»، محقق ارشد از دانشگاه پیتزبورگ، می‌گوید: «هیچ کس جراحی کاهش وزن را فقط برای مدیریت بی اختیاری ادرار توصیه نمی‌کند. این یک عمل جراحی بزرگ است و این یک تصمیم واقعاً بزرگ است. و برای همه نیست.»

این یافته‌ها بر اساس بررسی ۱۲۲۷ زن و مردی است که در ۱۰ بیمارستان ایالات متحده جراحی کاهش وزن انجام داده بودند. همه آنها یا جراحی بای پس معده یا اسلیو گاسترکتومی، دو نوع رایج جراحی چاقی داشتند.

هر دو جراحی، آناتومی دستگاه گوارش را تغییر می‌دهند و مقدار غذایی که فرد می‌تواند قبل از احساس سیری بخورد را محدود می‌کند.

در بین زنان، ۵۲ درصد، حداقل یک بار در هفته قبل از جراحی، دوره‌های بی اختیاری را داشتند. یک سال پس از جراحی، این میزان به ۱۵ درصد کاهش یافته بود. بخشی از این پیشرفت تا سال سوم از بین رفت، و در سال هفتم، این رقم ۳۰ درصد بود.

مردان کمتری در گروه مورد مطالعه بی اختیاری ادرار داشتند. کینگ خاطرنشان کرد: «به طور کلی در بین زنان به دلیل آناتومی و عواملی مانند زایمان این مشکل بسیار شایع‌تر است.»