به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، خطاب به نهادهای امنیتی این کشور اعلام کرد: وضعیف بهسرعت متغییرِ جهانی و ظهور تهدیدها و چالشهای جدید، خواستهها و مطالبات بسیار زیادی را بر کل سیسم سازمانهای امنیتی روسیه، تحمیل میکند.
وی همچنین گفت: این شرایط نیازمند بهبود سریع و چشمگیر سیستم امنیتی در مناطق حساس و کلیدی و استفاده حداکثری از توانمندیهای عملیاتی، فنی و نیروی انسانی است.
رئیسجمهور روسیه در ادامه تأکید کرد: سازمانهای ضدجاسوسی با آمادگی و تمرکز کامل، فعالیت سرویسهای ویژه بیگانه را پایان دهند و خائنان و جاسوسان و انحرافطلبان را بهسرعت شناسایی کنند.
زمان دیدار و یا نطق پوتین با نهادهای امنیتی مشخص نیست. خبرگزاری «تاس» نیز بدون اشاره به جزئیات اعلام کرده، وبسایت کاخ کرملین امروز سهشنبه متن اظهارات رئیسجمهور روسیه را خطب به نهادهای امنیتی منتشر کرده است.
پوتین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه تأمین امنیت زندگی تمام روسها بر عهده نهادهای امنیتی است، به وضعیت امنیتیِ مناطق جدید الحاقشده به این کشور اشاره و تأکید کرد تمرکز نهادهای امنیتی در این مناطق باید بیشتر شود، زیرا شرایط در این مناطق بینهایت پیچیده است.
اشاره پوتین به مناطق جدید، جمهوریهای دونتسک و لوهانسک و مناطق زاپروژیا و خرسون است که از ۲۳ تا ۲۷ سپتامبر (اول تا پنجم مهر) برای پیوستن به روسیه همهپرسی برگزار کردند و اکثریت رایدهندگان با الحاق این مناطق به روسیه موافقت کردند.
رئیس جمهور روسیه ۲۴ فوریه (پنجم اسفند ۱۴۰۰) در نطقی تلویزیونی اعلام کرد که در واکنش به درخواست جمهوریهای دونباس (دونتسک و لوهانسک) در شرق اوکراین و همچنین به منظور «نازیزدایی و غیرنظامیکردن اوکراین»، فرمان آغاز «عملیات ویژه نظامی» در اوکراین را صادر میکند تا از مردمی که هشت سال مورد سوءاستفاده و نسلکشی رژیم کییِف بودهاند، حفاظت کند و اوکراین از وجود «نئونازیها» پاکسازی شود.
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