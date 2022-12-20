ادعای ارسال پهپاد از تهران به مسکو، هیچ ربطی به احیای برجام ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه در سازمان ملل متحد، ضمن انتقاد شدید از اتهامات وارد شده به مسکو و تهران درباره ادعای استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین، گفت که این داستان‌ها هیچ ارتباطی با احیای برنامه هسته‌ای ایران ندارد.

نبنزیا در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت که داستان و ادعاها درباره اینکه جمهوری اسلامی ایران برای روسیه پهپاد ارسال کرده تا مسکو از آنها در اوکراین استفاده کند، «هیچ ارتباطی» با همکاری برای احیای برنامه هسته‌ای ایران موسوم به «برجام» نداشته و این در حالی است که به گفته وی «همکاران غربی ما با جدیت در حال ترویج این ادعا هستند.»

وی همچنین گفت که روسیه اطلاع دارد که نمایندگان کی‌یف تاکنون نتوانسته‌اند برای تایید ادعای استفاده روسیه از پهپادهای ساخت ایران، مدرکی را از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف تهرانی ارائه دهند.

نبنزیا گفت: با این وجود، آمریکا و اتحادیه اروپا بر اساس ساخته‌های ذهنی خودشان، به این نتیجه رسیده‌اند که می‌توان توجه دبیرخانه سازمان ملل را بدون هیچ دلیلی به سمت این داستان جلب و تحریم‌هایی علیه نهادهای حقوقی و حقیقی ایرانی و روسی اعمال کرد.

به گفته او، نکته قابل توجه این است که القا کردن ادعاهای مرتبط با پهپاد علیه روسیه و ایران درست زمانی مطرح شد که مذاکرات وین وارد مراحل پایانی خود شده بود.

وی در ادامه تاکید کرد: این نشان می‌دهد که چه کسی برای خروج از این شرایط، به‌دنبال راه‌حل دیپلماتیک بوده و چه کسی مذاکرات را سیاسی و همواره اصول بنیادین برجام را تضعیف می‌کند.