هوای اغلب شهرهای خوزستان نا سالم است

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در اهواز در ساعت ۹ صبح بیست و نهمین روز از آذرماه ۱۴۰۱ روی عدد ۱۴۸ AQI قرار گرفت که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس است و براساس پیش بینی‌ها تا ساعت ۱۱ به عدد ۱۵۸ و ناسالم برای همه گروه‌های سنی می‌رسد.

شاخص کیفی هوا در محدوده استانداری خوزستان، سوسنگرد و شادگان نیز در وضعیت ناسالم بودن هوا برای همه گروه‌های سنی قرار گرفته است.

محدوده حفاری، نیوساید و پست برق شماره ۳ کلانشهر اهواز نیز وضعیت ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا در امیدیه، بندر امام خمینی، بهبهان، حمیدیه، دزفول، رامشیر، شوشتر، گتوند و شرکت نفت مسجدسلیمان نشان دهنده قابل قبول بودن وضعیت هوا است.

بر اساس اطلاعات این سامانه، رامهرمز و هندیجان هوای پاک دارند.

با قرار گرفتن وضعیت هوا در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس و همه گروه‌های سنی است، لازم است افراد مبتلا به مشکلات تنفسی، بیماران قلبی-ریوی، سالمندان و کودکان از فعالیت‌های سنگین و طولانی در خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز باید این فعالیت‌ها را کاهش دهند.

در روزهای قبل اهواز جزو کلانشهرهای آلوده کشور و ماهشهر نیز جزو آلوده‌ترین شهر خوزستان بود، این در حالی است که نسبت به غیر حضوری شدن مدارس و کاهش ساعت کاری اداره‌ها اقدام نمی‌شد.

براساس تصمیم کارگروه اضطرار هوا، فعالیت مدارس همه مقاطع تحصیلی ۲ نوبت صبح و عصر در اهواز، باوی، کارون و ماهشهر به صورت غیرحضوری هستند.