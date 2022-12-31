به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، پس از هشدار اوکراین مبنی بر آغاز دور جدیدی از حملات روسیه به این کشور، تنها در شهر کی یف پایتخت کشور اوکراین امروز شنبه صدای ۱۰ انفجار مهیب شنیده شده است.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، به دنبال وقوع این حملات، آژیرهای هشدار هوایی علاوه بر پایتخت در تعدادی از شهرها و مناطق شمال شرق اوکراین هم به صدا درآمده است.

برخی از مناطق اوکراین نیز اعلام کردند که وضعیت آماده‌ باش هوایی در مناطق کی‌ یف، دنپروپتروفسک، پولتاوا، سومی، خارکیف و چرنیگوف اعلام شده است. این هشدار همچنین در بخش‌ های تحت کنترل کی‌ یف در استان‌ های زاپروژیا و خرسون و نیز مناطق نیکولایف و اودسا در جنوب این کشور اعلام شده است.

این در حالیست که رئیس جمهور روسیه رویدادهای سال ۲۰۲۲ میلادی را در راستای تحقق استقلال این کشور توصیف کرد.

«ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه امروز شنبه در آخرین سخنرانی خود در سال ۲۰۲۲ این سال را سالی توأم با رویدادهای محوری دانست که در پرتو آن زمینه سازی برای آینده و استقلال روسیه شکل گرفت. استقلالی که روسیه امروز برای آن می جنگد.

رئیس جمهور روسیه در خصوص بحران در اوکراین و عملیات نظامی این کشور گفت که کشورهای غربی سال هاست که به روسیه از اهداف صلح آمیز خود اطمینان دادند،. اما در واقع آن ها از نئونازی‌ ها حمایت کردند.

پوتین یادآور شد که کشورهای غرب از مردم اوکراین برای تجزیه روسیه و تضعیف آن بهره می‌ گیرند، با این حال روسیه هرگز اجازه این کار را نخواهد داد.

روسیه در ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) عملیات نظامی خود را در اوکراین آغاز کرد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه هدف از این عملیات را «نازی‌زدای» اوکراین و حمایت از افرادی اعلام کرد که «به مدت ۸ سال هدف قلدری و نسل‌کشی رژیم اوکراین در دونباس (در شرق اوکراین)» قرار گرفته‌اند.

ارتش روسیه در هفته‌های اخیر راهبرد و تاکتیک خود را در میدان جنگ تغییر داده و با حملات موشکی و پهپادی گسترده، زیرساخت‌های اوکراین را بمباران می‌کند. حملات موشکی گسترده ارتش روسیه علیه زیرساخت‌های اصلی اوکراین در شهرهای مختلف پس از انفجار در پل کریمه در ۱۶ مهر آغاز شده و به گفته ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در نتیجه این حملات تاکنون نزدیک به ۴۰ درصد زیرساخت‌های انرژی اوکراین از بین رفته است.