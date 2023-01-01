نفرات برتر جشنواره داستان «قصه خانواده من» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، نفرات برتر دومین جشنواره داستان کوتاه «قصه خانواده من» توسط فرهنگسرای خانواده در دو بخش کودک و نوجوان معرفی شدند.

اسامی برندگان در دو بخش کودک و نوجوان به شرح زیر است:

بخش کودک

نفر اول: تارا بهزادی شیخ رباط (اهواز) برای داستان «می شود برای جشن تکلیف من بیایی؟»

نفر دوم: پارسا جعفری (گرگان) برای داستان «دوچرخه»

نفر سوم: مانلی محمودان (تهران) برای داستان «ماجراجوئی من و مادر بزرگ و پدربزرگم»

بخش نوجوان

نفر اول: نیروانا خلیلی (اراک) برای داستان «تابستان با طعم خروس»

نفر دوم: سیده فاطمه انجوی نژاد (شیراز) برای داستان «لالایی خوان‌های کاغذی»

نفر سوم: آریا خسروی دهکردی (تهران) برای داستان «خانواده»

بر اساس این گزارش، دومین دوره جشنواره داستان کوتاه «قصه خانواده من» با موضوع «من و پدربزرگ و مادربزرگم» و «من و برادر و خواهرم» برگزار شد و ۲۰۸ اثر از سراسر کشور از جمله؛ آذربایجان شرقی، اردبیل، بوشهر، تهران، اصفهان، همدان، فارس، چهارمحال و بختیاری، گیلان، لرستان، زنجان، قم، خوزستان، گلستان، کرمانشاه، کردستان، هرمزگان، خراسان رضوی، مازندران، البرز، یزد و خراسان شمالی به دفتر این جشنواره رسید که شامل ۱۳۲ اثر در بخش کودک و ۷۶ اثر در بخش نوجوان بود.

همچنین آثار دریافتی توسط محمدرضا شمس (نویسنده، مترجم و فعال حوزه کودک و نوجوان) آتسا شاملو (نویسنده کودک و نوجوان، مدرس دانشگاه و نمایشنامه‌نویس) و پروین پناهی (نویسنده کودک و نوجوان، منتقد و داور جشنواره‌های ادبی) داوری شدند.

فراخوان دومین دوره جشنواره داستان کوتاه «قصه خانواده من» به منظور کشف استعدادهای جدید در حوزه داستان نویسی، توجه بیشتر خانواده‌ها به ادبیات و ایجاد فضایی برای توجه بیشتر به مسائل مربوط به خانواده‌ها با موضوع‌های (من و پدربزرگ و مادر بزرگم) و (من و خواهر و برادرم) در رده‌های سنی کودک (۸ تا ۱۲ سال) و نوجوان (۱۳ تا ۱۸ سال) یکم خرداد از سوی فرهنگسرای خانواده منتشر و با توجه به استقبال خوب علاقه‌مندان از سراسر کشور تا ۳۰ تیر تمدید شد.