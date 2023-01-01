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۱۱ دی ۱۴۰۱، ۹:۴۴

توسط فرهنگسرای خانواده؛

نفرات برتر جشنواره داستان «قصه خانواده من» معرفی شدند

نفرات برتر جشنواره داستان «قصه خانواده من» معرفی شدند

نفرات برتر دومین جشنواره داستان کوتاه «قصه خانواده من» از سوی فرهنگسرای خانواده اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نفرات برتر دومین جشنواره داستان کوتاه «قصه خانواده من» توسط فرهنگسرای خانواده در دو بخش کودک و نوجوان معرفی شدند.

اسامی برندگان در دو بخش کودک و نوجوان به شرح زیر است:

بخش کودک

نفر اول: تارا بهزادی شیخ رباط (اهواز) برای داستان «می شود برای جشن تکلیف من بیایی؟»

نفر دوم: پارسا جعفری (گرگان) برای داستان «دوچرخه»

نفر سوم: مانلی محمودان (تهران) برای داستان «ماجراجوئی من و مادر بزرگ و پدربزرگم»

بخش نوجوان

نفر اول: نیروانا خلیلی (اراک) برای داستان «تابستان با طعم خروس»

نفر دوم: سیده فاطمه انجوی نژاد (شیراز) برای داستان «لالایی خوان‌های کاغذی»

نفر سوم: آریا خسروی دهکردی (تهران) برای داستان «خانواده»

بر اساس این گزارش، دومین دوره جشنواره داستان کوتاه «قصه خانواده من» با موضوع «من و پدربزرگ و مادربزرگم» و «من و برادر و خواهرم» برگزار شد و ۲۰۸ اثر از سراسر کشور از جمله؛ آذربایجان شرقی، اردبیل، بوشهر، تهران، اصفهان، همدان، فارس، چهارمحال و بختیاری، گیلان، لرستان، زنجان، قم، خوزستان، گلستان، کرمانشاه، کردستان، هرمزگان، خراسان رضوی، مازندران، البرز، یزد و خراسان شمالی به دفتر این جشنواره رسید که شامل ۱۳۲ اثر در بخش کودک و ۷۶ اثر در بخش نوجوان بود.

همچنین آثار دریافتی توسط محمدرضا شمس (نویسنده، مترجم و فعال حوزه کودک و نوجوان) آتسا شاملو (نویسنده کودک و نوجوان، مدرس دانشگاه و نمایشنامه‌نویس) و پروین پناهی (نویسنده کودک و نوجوان، منتقد و داور جشنواره‌های ادبی) داوری شدند.

فراخوان دومین دوره جشنواره داستان کوتاه «قصه خانواده من» به منظور کشف استعدادهای جدید در حوزه داستان نویسی، توجه بیشتر خانواده‌ها به ادبیات و ایجاد فضایی برای توجه بیشتر به مسائل مربوط به خانواده‌ها با موضوع‌های (من و پدربزرگ و مادر بزرگم) و (من و خواهر و برادرم) در رده‌های سنی کودک (۸ تا ۱۲ سال) و نوجوان (۱۳ تا ۱۸ سال) یکم خرداد از سوی فرهنگسرای خانواده منتشر و با توجه به استقبال خوب علاقه‌مندان از سراسر کشور تا ۳۰ تیر تمدید شد.

کد مطلب 5669967

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